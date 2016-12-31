Одесситам напоминают о правилах безопасного поведения в новогодние праздники

Представители правоохранительных органов и одесская мэрия обращают внимание одесситов и гостей города на необходимость соблюдения правил безопасности в период празднования Нового года и Рождества.
С целью обеспечения безопасности граждан в праздничные дни будут приняты дополнительные меры по охране общественного порядка и обеспечено усиленное дежурство сотрудников правоохранительных органов.
Гражданам важно придерживаться требований законодательства относительно сохранения порядка, недопущения террористических и экстремистских проявлений, толерантного поведения и правил использования пиротехнических изделий.
Правоохранители также напоминают о неотвратимости наказания за нарушение правил общественного порядка.