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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Одесситам напоминают о правилах безопасного поведения в новогодние праздники

Категория: Новости

Одесситам напоминают о правилах безопасного поведения в новогодние праздники

Представители правоохранительных органов и одесская мэрия обращают внимание одесситов и гостей города на необходимость соблюдения правил безопасности в период празднования Нового года и Рождества.
С целью обеспечения безопасности граждан в праздничные дни будут приняты дополнительные меры по охране общественного порядка и обеспечено усиленное дежурство сотрудников правоохранительных органов.
Гражданам важно придерживаться требований законодательства относительно сохранения порядка, недопущения террористических и экстремистских проявлений, толерантного поведения и правил использования пиротехнических изделий.
Правоохранители также напоминают о неотвратимости наказания за нарушение правил общественного порядка.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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