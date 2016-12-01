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  • Просмотров: 69
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)

Категория: Новости / История и культура


Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)

Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями. Одесский государственный цирк дарит своим зрителям неповторимое шоу «Новогоднее чудо». Дедушка Мороз уже вовсю скачет к нам на праздник со своими подарками. В волшебном мешке обезьянки, маленькие лошадки, попугайчики и Петушок-золотой гребешок - символ наступающего года. Ударит Дедушка Мороз своим посохом первый раз и развернется уникальное лазерное шоу, ударит во второй - полетит Матушка Метель, засыпая всех белыми снежинками, а ударит в третий - засияет звездами наша Новогодняя елка. В тесном хороводе Дедушки Мороза осуществиться «Новогоднее Чудо»! Наступит Новый Год!

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Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)
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