Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями (фото)

Встреча Нового года всегда незабываемая своими яркими и красочными событиями. Одесский государственный цирк дарит своим зрителям неповторимое шоу «Новогоднее чудо». Дедушка Мороз уже вовсю скачет к нам на праздник со своими подарками. В волшебном мешке обезьянки, маленькие лошадки, попугайчики и Петушок-золотой гребешок - символ наступающего года. Ударит Дедушка Мороз своим посохом первый раз и развернется уникальное лазерное шоу, ударит во второй - полетит Матушка Метель, засыпая всех белыми снежинками, а ударит в третий - засияет звездами наша Новогодняя елка. В тесном хороводе Дедушки Мороза осуществиться «Новогоднее Чудо»! Наступит Новый Год!