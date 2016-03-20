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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Все одесские новострои должны конструктивно выдерживать подземные толчки силой не менее 6 баллов

Категория: Новости


Об этом журналистам рассказал вице-мэр Вячеслав Шандрык. По его словам, такие требования обусловлены тем, что Одесский регион относится к зоне повышенной сейсмоактивности. Однако, как выяснилось, проверить соответствие новостроев этим требованиям городской совет не может. Поскольку не имеет таких полномочий.

По словам чиновника, данную проверку должна проводить государственная экспертиза, которую проходят перед сдачей в эксплуатацию каждое новое здание.

К сожалению, проводится ли такая проверка на самом деле, можно только догадываться.

Добавим, что на юге одесской области, которая ближе к эпицентру многих землетрясений румынской горной сети Вранча сейсмические требования еще жестче. Там, по словам Вячеслава Шандрыка, многоквартирные дома должны быть рассчитаны на способность выдержать толчки до 8 баллов.



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