Все одесские новострои должны конструктивно выдерживать подземные толчки силой не менее 6 баллов

Об этом журналистам рассказал вице-мэр Вячеслав Шандрык. По его словам, такие требования обусловлены тем, что Одесский регион относится к зоне повышенной сейсмоактивности . Однако, как выяснилось, проверить соответствие новостроев этим требованиям городской совет не может. Поскольку не имеет таких полномочий.

По словам чиновника, данную проверку должна проводить государственная экспертиза, которую проходят перед сдачей в эксплуатацию каждое новое здание.

К сожалению, проводится ли такая проверка на самом деле, можно только догадываться.

Добавим, что на юге одесской области, которая ближе к эпицентру многих землетрясений румынской горной сети Вранча сейсмические требования еще жестче. Там, по словам Вячеслава Шандрыка, многоквартирные дома должны быть рассчитаны на способность выдержать толчки до 8 баллов.