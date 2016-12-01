Палач заговорил: Стали известны причины жестокого убийства матери и ребенка (фото, видео)

Работники полиции продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств жестокой расправы над женщиной и ребенком. Уже установлено, что причиной трагедии стала месть.

Напоминаем, что 29 декабря по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании в одном из домов в п.г.т. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат было обнаружено обгоревшее тело женщины, в другой – тело ребенка. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

С целью задержания особо опасного злоумышленника в действие был введен оперативный план «Сирена», на поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также приданные силы Нацгвардии.

В результате проведения спецоперации 31-летнего злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от п.г.т. Овидиополь. На протяжении ночи он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

Сейчас задержанного допрашивают в Овидиопольском отделе полиции. По его словам, преступление он совершил из-за мести и намеревался запугать всю Одессу.

24 часа продолжались непрерывные поиски преступника. В результате он задержан и доставлен в отдел полиции. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.