Банкротство одесской ТЭЦ никак не скажется на ее работе

Такое обещание дал на встрече с журналистами директор департамента городского хозяйства Александр Козловский. По его словам, жители центральной части города могут быть спокойны, горячее водоснабжение и отопление их домов будет проводиться в обычном режиме.

Да и по убеждению чиновника, иначе и быть не может. Ведь одесская ТЭЦ является государственным предприятием, и останавливать его никто не позволит. Что же до технического состояния предприятия которая недавно буквально ужаснула министра инфраструктуры Украины, то, по словам Александра Козловского, в таком состоянии ТЭЦ находится уже не первый год. Так что ничего нового в этом отношении нет.

Что же до реконструкции ТЭЦ, то, к сожалению, городской совет не имеет к этому отношения, поскольку предприятие находится в государственной собственности.

Напомним, что одесский горсовет на протяжении последних двадцати лет неоднократно выступал с инициативой передать ее в коммунальную собственность, чтобы получить возможность привлечь инвестиции для ее комплексной реконструкции, однако получить согласие центральных властей так и не удалось.