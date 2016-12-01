Американцы отвернулись от Одесской таможни

Американское агентство по международному развитию – USAID прекратило финансирование реформ таможенной системы Одесской области.

Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на Reuters. Организация, как и другие неправительственные организации западных стран, сообщает агентство, поддерживало различные государственные институты Украины после победы революции в Украине после 2014 г. USAID помогало Киеву бороться с коррупцией.

Однако история с одесской таможней вероятнее всего привела к такому решению, отмечают в Reuters.

«Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавлявший Одесскую область, обвинил президента Петра Порошенко и правительство Украины в том, что они саботируют реформы в области, включая перемены в таможенной системе. Офис президента в свою очередь обвинил Сакаашвили в том, что он не смог достичь результатов на своем посту.

Молодая активистка Майдана Юлия Марушевская, которая до этого не имела опыта работы на государственной службе, была также назначена главой одесской таможни в 2015 г. Она уволилась в ноябре этого года, также заявляя, что Киев не предоставляет достаточной поддержки реформам», – говорится в сообщении.

USAID заявил, что забирает свои компьютеры, которые не были использованы и будут перераспределены между другими проектами USAID и партнерами в Украине.

Роман Насиров, глава Фискальной службы и бывший босс Марушевской, обвинил в свою очередь Марушевскую в том, что она не смогла провести реформы в регионе и заявил Reuters, что он начал расследование против своей подопечной, подозревая ее в намеренной недооценке поступающих грузов.

В свою очередь Марушевская в Facebook отметила, что все обвинения являются вымышленными.