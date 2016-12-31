В первый день нового года трамвай №10 возобновил свою работу в штатном режиме

1 января 2017 года в Одессе полностью восстановлено движение трамвая №10, конечная остановка которого с 17 августа 2016 года была перенесена на Старосенную площадь в связи с реконструкцией Тираспольской площади.

В рамках работ по благоустройству площади было заменено разворотное кольцо, по которому проходят маршруты №№ 4, 10, 12, 15, 21.

Директор КП «ОГЭТ» Дмитрий Жеман отметил, что разворотное кольцо трамваев на Тираспольской площади – самое нестандартное в Одессе. Для обеспечения необходимой стыковки рельсов все части монтировались и гнулись индивидуально непосредственно на месте. Здесь также оборудованы новые стрелочные переводы. После завершения всех работ на разворотном кольце стрелки будут работать в автоматическом режиме.

23 декабря текущего года было восстановлено движение трамваев №15 и №21.