Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)

Последняя неделя перед Новым Годом – это, пожалуй, самая чарующая и загадочная пора. В это время все с нетерпением ждут празника, покупают подарки родным и близким, украшают свои дома и продумывают меню новогоднего стола. В эту прекрасную предновогоднюю пору даже самые прагматичные реалисты непременно начинают верить в чудеса. По-особенному трепетно ждут Нового Года дети – они пишут письма Деду Морозу и мечтают о настоящей зимней сказке. Однако, к сожаление, в эти непростые для нашей страны времена далеко не все родители имеют финансовую возможность сводить своих детей на платный концерт или в театр, ведь за входные билеты придётся выложить несколько сотен гривен, что попросту не по карману некоторым семьям. Но неужели в таком случае детишки из менее обеспеченных семей должны оставаться без праздника? Конечно же, нет! Именно с целью помощи жителям нашего города народный депутат Украины Сергей Кивалов реализовывает комплексную социальную программу. Каждый год в преддверии новогодних праздников для самых маленьких жителей нашего города проводятся детские утренники. В это воскресенье в Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошёл новогодний утренник для детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов. Это уже не первый детский праздник, прошедший в стенах Юракадемии в этом году – в минувшие выходные здесь состоялся новогодний утренник для самых маленьких жителей Приморского района.



«Новый Год – один из самых любимых и самых долгожданных праздников, особенно его очень любят и очень ждут все дети. Именно поэтому для нас чрезвычайно важно подарить радость и хорошее настроение самым маленьким жителям нашего города. Сегодня в стенах Юридической академии проходит новогодний утренник для детей переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов. Мы очень хотим, чтобы у всех детей, вне зависимости от материального положения семей, был полноценный праздник и чтобы все они получили новогодние подарки. Ведь все дети заслуживают быть счастливыми! Мы и в университете придерживаемся таких же правил – у нас обучается более 200 детей-сирот, гораздо больше, чем в других вузах. И они нисколько не чувствуют себя ущемлёнными, наоборот, такие студенты зачастую очень хорошо учатся и становятся хорошими специалистами. Сегодняшнее представление – это не только весёлый праздник для детей, но ещё и прекрасная возможность проявить себя для талантливых студентов нашего университета, которые выступали на сцене, ведь в дальнейшем многие воспитанники Центра культуры нашего университета достигают больших высот в своём творчестве»,

«Мне очень понравилось на празднике, было очень весело и интересно. Я рада, что к нам из дальних краёв приехал Дедушка Мороз и подарил подарки. Я поздравляю всех детей с Новым Годом, желаю, чтобы они хорошо учились в школе и слушались родителей»,

- подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.Новогоднее представление было подготовлено силами Центра культуры университета. Дети погрузились в самую настоящую зимнюю сказку, где доброго Дедушку Мороза похитили пираты-разбойники и требовали за него выкуп. Вместе со сказочными героями юные ребята отправились в захватывающие путешествие, на сцене «ожили» всеми любимые персонажи из мультфильмов – черепашки ниндзя, добрые феи и очаровательная принцесса Жасмин. Сказочное действо сопровождалось всевозможными конкурсами, загадками и считалками – все детишки были задействованы в весёлых подвижных играх. Ну а в завершении праздника Дед Мороз поздравил всех ребят с наступающим Новым Годом и вручил им сладкие подарки.Маленькая Женя пришла на утренник с мамой, сестрой и братом. Она уже знает, о чём попросит Деда Мороза на Новый Год, но пока держит это в секрете.- рассказала 10-летняя Женя.