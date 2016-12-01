Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)

Последняя неделя перед Новым Годом – это, пожалуй, самая чарующая и загадочная пора. В это время все с нетерпением ждут празника, покупают подарки родным и близким, украшают свои дома и продумывают меню новогоднего стола. В эту прекрасную предновогоднюю пору даже самые прагматичные реалисты непременно начинают верить в чудеса. По-особенному трепетно ждут Нового Года дети – они пишут письма Деду Морозу и мечтают о настоящей зимней сказке. Однако, к сожаление, в эти непростые для нашей страны времена далеко не все родители имеют финансовую возможность сводить своих детей на платный концерт или в театр, ведь за входные билеты придётся выложить несколько сотен гривен, что попросту не по карману некоторым семьям. Но неужели в таком случае детишки из менее обеспеченных семей должны оставаться без праздника? Конечно же, нет! Именно с целью помощи жителям нашего города народный депутат Украины Сергей Кивалов реализовывает комплексную социальную программу. Каждый год в преддверии новогодних праздников для самых маленьких жителей нашего города проводятся детские утренники. В это воскресенье в Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошёл новогодний утренник для детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов. Это уже не первый детский праздник, прошедший в стенах Юракадемии в этом году – в минувшие выходные здесь состоялся новогодний утренник для самых маленьких жителей Приморского района.
Новогоднее представление было подготовлено силами Центра культуры университета. Дети погрузились в самую настоящую зимнюю сказку, где доброго Дедушку Мороза похитили пираты-разбойники и требовали за него выкуп. Вместе со сказочными героями юные ребята отправились в захватывающие путешествие, на сцене «ожили» всеми любимые персонажи из мультфильмов – черепашки ниндзя, добрые феи и очаровательная принцесса Жасмин. Сказочное действо сопровождалось всевозможными конкурсами, загадками и считалками – все детишки были задействованы в весёлых подвижных играх. Ну а в завершении праздника Дед Мороз поздравил всех ребят с наступающим Новым Годом и вручил им сладкие подарки.
Маленькая Женя пришла на утренник с мамой, сестрой и братом. Она уже знает, о чём попросит Деда Мороза на Новый Год, но пока держит это в секрете.