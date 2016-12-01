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  • Дата: Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20

Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)

Категория: Новости / История и культура


Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)

Последняя неделя перед Новым Годом – это, пожалуй, самая чарующая и загадочная пора. В это время все с нетерпением ждут празника, покупают подарки родным и близким, украшают свои дома и продумывают меню новогоднего стола. В эту прекрасную предновогоднюю пору даже самые прагматичные реалисты непременно начинают верить в чудеса. По-особенному трепетно ждут Нового Года дети – они пишут письма Деду Морозу и мечтают о настоящей зимней сказке. Однако, к сожаление, в эти непростые для нашей страны времена далеко не все родители имеют финансовую возможность сводить своих детей на платный концерт или в театр, ведь за входные билеты придётся выложить несколько сотен гривен, что попросту не по карману некоторым семьям. Но неужели в таком случае детишки из менее обеспеченных семей должны оставаться без праздника? Конечно же, нет! Именно с целью помощи жителям нашего города народный депутат Украины Сергей Кивалов реализовывает комплексную социальную программу. Каждый год в преддверии новогодних праздников для самых маленьких жителей нашего города проводятся детские утренники. В это воскресенье в Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошёл новогодний утренник для детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов. Это уже не первый детский праздник, прошедший в стенах Юракадемии в этом году – в минувшие выходные здесь состоялся новогодний утренник для самых маленьких жителей Приморского района.

«Новый Год – один из самых любимых и самых долгожданных праздников, особенно его очень любят и очень ждут все дети. Именно поэтому для нас чрезвычайно важно подарить радость и хорошее настроение самым маленьким жителям нашего города. Сегодня в стенах Юридической академии проходит новогодний утренник для детей переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов. Мы очень хотим, чтобы у всех детей, вне зависимости от материального положения семей, был полноценный праздник и чтобы все они получили новогодние подарки. Ведь все дети заслуживают быть счастливыми! Мы и в университете придерживаемся таких же правил – у нас обучается более 200 детей-сирот, гораздо больше, чем в других вузах. И они нисколько не чувствуют себя ущемлёнными, наоборот, такие студенты зачастую очень хорошо учатся и становятся хорошими специалистами. Сегодняшнее представление – это не только весёлый праздник для детей, но ещё и прекрасная возможность проявить себя для талантливых студентов нашего университета, которые выступали на сцене, ведь в дальнейшем многие воспитанники Центра культуры нашего университета достигают больших высот в своём творчестве»,
 - подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.
Новогоднее представление было подготовлено силами Центра культуры университета. Дети погрузились в самую настоящую зимнюю сказку, где доброго Дедушку Мороза похитили пираты-разбойники и требовали за него выкуп. Вместе со сказочными героями юные ребята отправились в захватывающие путешествие, на сцене «ожили» всеми любимые персонажи из мультфильмов – черепашки ниндзя, добрые феи и очаровательная принцесса Жасмин. Сказочное действо сопровождалось всевозможными конкурсами, загадками и считалками – все детишки были задействованы в весёлых подвижных играх. Ну а в завершении праздника Дед Мороз поздравил всех ребят с наступающим Новым Годом и вручил им сладкие подарки.
Маленькая Женя пришла на утренник с мамой, сестрой и братом. Она уже знает, о чём попросит Деда Мороза на Новый Год, но пока держит это в секрете.
«Мне очень понравилось на празднике, было очень весело и интересно. Я рада, что к нам из дальних краёв приехал Дедушка Мороз и подарил подарки. Я поздравляю всех детей с Новым Годом, желаю, чтобы они хорошо учились в школе и слушались родителей»,
 - рассказала 10-летняя Женя.

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Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
Маленькие одесситы готовятся встречать Новый Год (фото)
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