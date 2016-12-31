В Одессе прошел Новогодний ночной крестный ход (фото)

В ночь с 31 декабря на 1 января 2017 года, по установившейся многолетней традиции, Одесса встретила молитвенным шествием участников Новогоднего ночного крестного хода по храмам города, совершавших усердное пение ко Господу и Пресвятой Богородице о мире в городе и стране нашей, благодаря Бога за прошедший год и прося Его милостей в грядущем.

Крестный ход начался с молебна в храме в честь Казанской иконы Божией матери на Пересыпи, который совершил председатель Миссионерского отдела Одесской епархии, протоиерей Олег Мокряк и настоятель храма св. ап. Луки с.Красноселка, протоиерей Александр Волконский.

Желающих провести время в ночной молитве собралось более 250 человек. Колонна автобусов и автомобилей направилась к своему первому пункту назначения в Одесский гериатрический дом-интернат на поселке Котовского г. Одессы. Здесь участников крестного хода встретил иерей Вадим Радзинец, ответстенный за духовное попечение в этом заведении, после чего было совершено акафистное пение перед образом Богородицы "Живоносный источник", по окончании которого все желающие могли лично поздравить всех пожилых людей живущих в в этом гериатрический доме-интернате и передать им новогодние подарки.

Иерей Вадим поблагодарил всех пришедших, за их молитвы и внимание к одиноким людям, которые с нетерпением ждали этой встречи

После этого крестный ход последовал в храм св. ап. Луки, с. Красноселка, где была отслужена панихида по всем усопшим сродникам.

Затем направились в храм мч. Виктора и мч. Ирины в пос. Авангард , где вознесли молитвы в акафистном пении муч. Вонифатию, прося его заступничества за всех страждущих от пагубной зависимости алкоголизма и наркомании.

Последним местом посещения была Свято Архангело-Михайловская женская обитель г. Одессы, где участники крестного хода совершили акафистное пение перед образом Божией матери "Неупиваемая чаша" об избавлении страждущих от недугов пьянства и, обойдя обитель крестным ходом, благополучно завершили ночное шествие.