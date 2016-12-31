Причиной убийства стала ревность (фото)

Мотивом совершения преступления стала ревность. Увидев, что малознакомый мужчина пытается ухаживать за его любимой женщиной, злоумышленник лишил его жизни.

27 декабря в 05.50 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что по ул. Фонтанская дорога горит мусорный контейнер, в котором находится труп. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции. Установлено, что труп мужчины имел явные признаки насильственной смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли фрагменты одежды, обгоревшего ковра, ткани с пятнами бурого цвета, одеяла и металлической проволоки, а также назначили ряд экспертиз.

В результате уже на следующий день в совершении данного преступления полицейские разоблачили мужчину без определенного места жительства и рода занятий.

Установлено, что он не имеет документов и временно проживает в подвальном помещении многоэтажного дома. Кроме этого, мужчина находится в розыске за совершение тяжкого преступления на территории другой страны.

Как выяснили правоохранители, преступление было совершено после совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей на почве ревности ссоры. Злоумышленник ножом перерезал шею мужчине, после чего завернул его тело в одеяло и отнес в мусорный контейнер, который откатил подальше от дома и поджег с помощью машинного масла.

Сейчас злоумышленник задержан по ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Он признался в совершении убийства и ожидает заслуженного наказания. Согласно Уголовному кодексу Украины за совершённое предусмотрено лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Следствие продолжается. После его завершения материалы будут переданы в суд для принятия законного решения.