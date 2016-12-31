Одесские полицейские изъяли у местного жителя арсенал самодельного оружия

Одиннадцать самодельных пистолетов, десять самодельных патронов к ним, порох, деревянная бита и самодельный нож были изъяты у жителя Одесской области.

В первый день Нового года полицейские Арциза в ходе осмотра домовладения 66-летнего жителя одного из сел Арцизского района обнаружили и изъяли одиннадцать самодельных устройств для стрельбы, 10 девятимиллиметровых патронов к ним, самодельный нож и деревянную биту.

Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения ряда соответствующих экспертиз. Владелец арсенала от каких-либо объяснений по изъятому у него оружию отказался.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении 66-летнего мужчины меры пресечения. Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Проверка продолжается, рассказали в отделе коммуникации полиции в Одесской области.