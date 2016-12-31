Госстат: Украинцы перестали платить за коммуналку

Из-за роста цен на коммунальные услуги большинство украинцев стали должниками перед государством.

По данным Государственной службы статистики, даже те украинцы, кто исправно оплачивал счета за коммунальные услуги, платить перестали. Всему виной не нежелание людей обогатиться за счет государства и жить припеваючи, а тот факт, что денег катастрофически не хватает.

Цены на коммунальные услуги выросли в несколько раз, а уровень достатка остался прежним. При этом подорожали продукты и другие необходимые для жизни товары. В результате, более 50% населения Украины не в состоянии вовремя и в полной мере оплачивать счета за коммуналку.

Самым дорогим является отопление, поэтому если сравнивать летние и зимние платежки, то долги потребителей увеличились аж на 17%. К слову, в некоторых регионах Украины люди и вовсе перестали оплачивать коммуналку, поэтому показатели задолженности в этих населенных пунктах и городах составляют более 100% .

В общем, украинцы погашают чуть больше 50% необходимой суммы за коммунальные услуги в месяц, а этого очень мало.