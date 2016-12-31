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  • Дата: Вчера, 16:04
Вчера, 16:04

Смерть малому бизнесу: обязательный налог для предпринимателей

Категория: Новости / Политика

Смерть малому бизнесу: обязательный налог для предпринимателей

Накануне нового года президент Украины Петр Порошенко подписал принятые депутатами изменения к закону об уплате единого взноса предпринимателями. Документ вступил в действие с 1 января 2017 года.

С нового года изменились правила уплаты социального взноса предпринимателями, которые зарегистрированы как физические лица и относятся ко второй и третьей группам. Парламент установил размер обязательного платежа, который должны платить все предприниматели этих категорий. 

Так, отдельные категории физических лиц-предпринимателей, в том числе второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.
Напомним, с 1 января в Украине минимальный прожиточный минимум повышается до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен.

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.

После того как документ был принят, многие предприниматели стали закрывать свои предприятия, работавшие время от времени.



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