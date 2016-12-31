Хоровые коллективы Одесской епархии будут встречать пассажиров колядками в новогодних вагонах

С 2 по 7 января 2017 года, в городе Одессе будут курсировать вечером по установленным городским маршрутам трамваи, украшенные светящимися гирляндами по случаю Нового года и праздника Рождества Христова.

А 8 января в праздничных вагонах пассажиров будут встречать хоровые коллективы Одесской епархии, исполняя Рождественские колядки. В 20:00 того же дня на Старосенной площади выступит молодежный хор Одесской епархии, который своим исполнением Рождественских песен, поздравит одесситов с Великим христианским праздником.

Схема движения по трамвайному маршруту:

«6 ст. Большого Фонтана – Старосенная»

Молодежный хор Одесской епархии под управлением регента хора Алины Миндюк.

6 ст. Большого Фонтана, 5 ст. Большого Фонтана, Куликово поле, П. Шевченко,Пл. Старосенная

19.37, 20.00



«Люстдорф – Старосенная»

Молодежный хоровой коллектив храма Успения Пресвятой Богородицы, г.Черноморск,

под управлением Сергея Русначенко

Люстдорф, 7 ст. Люстдорфской дороги, Пл. Толбухина, Пл. Старосенная, П. Шевченко, Пл. Старосенная

18.14/18.24, 18.44, 18.55, 19.13, 19.37,20.00



«И. Рабина – Старосенная»

Молодежный хоровой коллектив храма Сретения Господня под управлением регента

диакона Владимира Ксендзюка

Ст. И. Рабина, Пл. Деревянко, Пл. Старосенная, П. Шевченко, Пл. Старосенная

18.41, 18.45/18.55. 19.14, 19.38, 20.01



«16 ст. Большого Фонтана – Старосенная»

Молодежный хоровой коллектив под управлением

регента женского Михайловского монастыря Ксении Федяй

16 ст. Большого Фонтана, 5 ст. Большого Фонтана, Куликово поле, Пл. Старосенная, П. Шевченко. Пл. Старосенная

18.12/18.22, 18.42, 18.57, 19.15, 19.39, 20.02



«Автовокзал – Старосенная»

Молодежный хоровой коллектив храмов Суворовского района

под управлением регента храма Святой мученицы Варвары Рудич Павла

Автовокзал, Ул. Б. Арнаутская, Ул. Екатерининская, Ж.Д. вокзал, Муз. комедия, Аркадия, П. Шевченко. Пл. Старосенная

18.37, 18.49, 18.56, 19.00, 19.03, 19.18, 19.40, 20.03