Мэр Одессы поздравил маму с рождением малыша

В Одессе 1 января 2017 году родилось 19 малышей, первый новорожденный - мальчик.

Сегодня, 2 января 2017 года, мэр Одессы Геннадий Труханов по традиции поздравил мам и юных одесситов, рожденных 1 января.

Первым в 2017 году в 00:02 часа в роддоме №4 на Пересыпи на свет появился мальчик, которого родители назвали Максим.

Малыш родился с весом 3 660 граммов и ростом 57 сантиметров. Новорожденный и его мама чувствуют себя хорошо.

Мэр вручил коляску семье первого новорожденного и подарки мамам, родившим 1 января.



«В этом году в первый день нового года Одесса пополнилась 19 детками: 10 мальчиков и 9 девочек. Первенец родился в роддоме №4, и очень приятно приехать сюда и поздравить мамочек и новорожденных»,

- подчеркнул Геннадий Труханов.В 2016 году в роддоме № 4 и женской консультации был проведен капитальный ремонт, закуплено новое оборудование.