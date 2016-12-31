В 2017 году потратят более 200 миллионов гривен на замену и ремонт лифтов

В 2017 году в программе по замене и диспетчеризации лифтов планируется потратить 197 млн грн из городского бюджета.

Как сказано в проекте изменений в программу, общая смета на этот год составит 212 млн грн, часть средств привлекут за счет других источников.

Основные средства – 165 млн грн – потратят на замену лифтов, причем новые оснастят современными безопасными системами и антивандальным покрытием.

Также запланирована модернизация лифтов с применением энергосберегающих технологий. На это направление выделят 20 млн грн, а на установку, модернизацию и капитальный ремонт систем диспетчеризации лифтов запланировано 4,8 млн грн.

Напомним, на начало 2016 года в Одессе насчитывалось 1508 лифтов, срок эксплуатации которых достиг и превышает 25 лет.

За 2016 год модернизировано 187 и полностью заменено 76 лифтов. В первую очередь ремонтные работы ведутся на тех объектах, где лифтовое хозяйство находится в наихудшем состоянии (лифт часто ломается или не работает вовсе).

Напомним, в ноябре управление гоструда потребовало запретить работу 47 лифтов ЖКС «Вузовский».