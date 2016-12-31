В новогоднюю ночь на улицах Одессы остались сотни непроданных елей и сосен

Как выяснилось, торговцы во многих точках продажи «лесных красавиц» просто бросили нераспроданные остатки вечнозеленых деревьев и уехали по домам.

В частности, как сообщил в в соцсетях одесский общественник и эколог Владислав Балинский, несколько десятков деревьев остались брошенными на улице Армейской. К сожалению, аналогичные примеры одесситы наблюдали и в других районах города. Правда, к утру большинство деревьев были уже убраны .

По всей видимости, это постарались коммунальщики. Которые после новогодней ночи собирают брошенные сосны и ели и отправляют их на переработку.