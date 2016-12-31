Одесситов влекут опасные забавы

Несмотря на неоднократные предупреждения медиков и сотрудников ГСЧС об аккуратности при использовании пиротехники и опасности покупки ее «с рук» без травматизма в новогоднюю ночь снова не обошлось.

Наиболее серьезную травму получил 17-ти летний юноша, который в результате взрыва петарды остался без руки. По информации ИА «Трасса-95» причиной травмы, приведшей к инвалидности стала попытка самостоятельно сделать фейерверк. В результате самодельная петарда взорвалась у пострадавшего просто в руке. К сожалению, по имеющейся информации, кисть левой руки медикам пришлось ампутировать.

Сколько всего людей травмировалось при салютовании в Новогоднюю ночь пока неизвестно.

Однако, как показывает опыт прошлых лет, таковых обычно насчитывается несколько десятков. Впрочем, большинство отделывается незначительными ожогами.