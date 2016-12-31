НБУ ввел для граждан новые ограничения

Национальный банк Украины анонсирует снижение с 4 января 2017 года предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц с 150 тыс. грн. до 50 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Так постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн., а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. грн.

«Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн., путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте)», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.