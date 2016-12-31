С января 2017 года минимальная заработная плата составляет 3200 гривен

Законом Украины от 21 декабря 2016 года № 1801-VІІІ «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» с 1 января 2017 года установлено минимальную заработную плату в следующем размере:

- в месячном - 3200 грн.;

- в почасовом - 19,34 грн.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2017 года будет составлять 1544 грн., с 1 мая - 1624 грн., с 1 декабря - 1700 грн., а для основных социальных и демографических групп населения:

- детей возрастом до 6 лет: с 1 января 2017 года - 1355 грн., с 1 мая - 1426 грн., с 1 декабря - 1492 грн.;

- детей возрастом от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 года - 1689 грн., с 1 мая - 1777 грн., с 1 декабря - 1860 грн.;

- трудоспособных лиц: с 1 января 2017 года - 1600 грн., с 1 мая - 1684 грн., с 1 декабря - 1762 грн.;

- лица, которые утратили работоспособность: с 1 января 2017 года - 1247 грн., с 1 мая - 1312 грн., с 1 декабря - 1373 грн.

Также обращаем внимание, что размер минимальной заработной платы влияет на расчет единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. С 1 января 2017 года размер минимального страхового взноса будет составлять 704,00 грн. (3200 грн. х 22%).

Кроме этого, изменится максимальный размер заработной платы, с которой платятся страховые взносы. С 1 января 2017 года он будет составлять 80000 грн. (3200 грн. х 25 прожиточных минимумов), отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.