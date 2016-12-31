Fitch снизил рейтинг ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка в иностранной валюте с ССС до RD («ограниченный дефолт»).

Об этом сообщает ЛІГА.net

Как поясняет агентство на официальном сайте, такое решение вызвано заявлением Национального банка Украины об участии связанных и необеспеченных кредиторов финучреждения в рекапитализации путем конвертации обязательств банка в капитал.

Fitch отмечает также, что способность государства предоставлять банку поддержку в иностранной валюте в случае необходимости ограничена. Она была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, подсчитали в Fitch.

Напомним, Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на 64 млрд грн для покрытия несбалансированной валютной позиции в банке.

Потребность финучреждения в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.