 
» » Fitch снизил рейтинг ПриватБанка
Информация к новости
  • Просмотров: 36
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Fitch снизил рейтинг ПриватБанка

Категория: Новости / Экономика и финансы

Fitch снизил рейтинг ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка в иностранной валюте с ССС до RD («ограниченный дефолт»).

Об этом сообщает ЛІГА.net

Как поясняет агентство на официальном сайте, такое решение вызвано заявлением Национального банка Украины об участии связанных и необеспеченных кредиторов финучреждения в рекапитализации путем конвертации обязательств банка в капитал.

Fitch отмечает также, что способность государства предоставлять банку поддержку в иностранной валюте в случае необходимости ограничена. Она была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, подсчитали в Fitch.

Напомним, Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на 64 млрд грн для покрытия несбалансированной валютной позиции в банке.

Потребность финучреждения в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.


Источник: Хвиля



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 