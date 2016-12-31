В Одессе пройдет 4-я выставка пряничных домиков

Выставка пряничных домиков - традиционное и ожидаемое событие в Одессе.

Тема нынешней выставки - Домик сказочного героя. Участники выпекают пряничные дворцы, замки, дома из известных и любимых детворой сказок. Также будут представлены всевозможные сладкие домики из карамели, шоколада, печенья, макаронных изделий.

В этом году выставка, как и в предыдущие годы, будет благотворительной. Собранные средства за вход 7 и 8 января, а также в ходе аукциона, будут переданы на лечение 2-х летней Ангелины Ткаченко с диагнозом регинобластома (рак глаз).

Точное количество участников еще неизвестно, так как их количество постоянно растет. Дебютанты выставки — общественная организация «Безглютенове життя» представит целую композицию безглютеновых пряничных домиков. Их уникальность состоит в том, что она будет выпечена из безглютенового теста. Известно, что чем меньше глютена в муке, тем сложнее делать из него выпечку. И, конечно же, еще будет много сюрпризов.

Напоминаем, что, Информация об Ангелине передана волонтерами БФ «Парус надежды» и «Время добрых дел», которые занимаются сбором средств для детей страдающих онкозаболеваниями. Также 8 января пройдет благотворительная ярмарка, организованная одесскими волонтерами.

Принять участие в выставке может каждый одессит или организация совершенно бесплатно. Для этого надо принести свой домик 2-3 января с 11:00 до 16:00 на Одесскую киностудию и получить статус «жителя города».