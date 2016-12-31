В Украине до Рождества синоптики объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают, что с 4 по 8 января в Украине будут наблюдаться сложные погодные условия. В этой связи объявлено штормовое предупреждение в большинстве областей. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометеоцентре.

Так, 4 января днем на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег. При этом в горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.

В ночь с 4 на 5 января в западных областях, а днем в целом по Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах местами будет гололедица.

6-7 января синоптики обещают резкое понижение температуры ночью до -13...-19. В западных, северных и центральных областях местами до -20...-26. Днем термометры покажут -11...-17. В юго-восточной части ночью и днем до -6...-13. В южных и восточных областях временами снег, местами сильный, метели, усиление ветра 15-22 м/сек.

8-9 января сохранится холодная погода, осадки и явления на юге и востоке ослабеют и прекратятся.