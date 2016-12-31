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  • Дата: Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41

Одесская область: опять штормовое предупреждение

Категория: Новости

Одесская область: опять штормовое предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение о резких изменениях погоды по Одесской области и г. Одессе.

6-8 января 2017 года по Одессе и области ожидаются сложные погодные условия: снег, 6 января местами сильный, метель, местами сильная, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 15-20 м/с.

Температура воздуха 6 января ночью и днем 6-11°С мороза.
7 января порывы ветра до 24 м/сек.
7-8 января дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 12-17°С мороза, днем до 8-13°С мороза.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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