Одесская область: опять штормовое предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение о резких изменениях погоды по Одесской области и г. Одессе.

6-8 января 2017 года по Одессе и области ожидаются сложные погодные условия: снег, 6 января местами сильный, метель, местами сильная, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 15-20 м/с.

Температура воздуха 6 января ночью и днем 6-11°С мороза.

7 января порывы ветра до 24 м/сек.

7-8 января дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 12-17°С мороза, днем до 8-13°С мороза.