Одесская таможня ГФС обнаружила на 2 судах заграничного плавания не задекларированные товары

Судно под флагом Панамы прибыло в Одесский порт для последующей загрузки.

В общей декларации, представленной капитаном судна средствами Информационной системы портового сообщества (ИСПС), никаких горюче-смазочных материалов указано не было.

Тем не менее, во время осуществления таможенного контроля и проверки установлено, что на борту судна находятся припасы, которые не были заявлены в декларации по установленной форме, а именно: тяжелое топливо – 449 тонн, дизельное топливо - 30,78 тонн, мазут - 23496 кг и пресная вода - 163 тонны.

Предоставление недостоверных ведомостей о наличии товаров, которые подлежат обязательному декларированию в случае их перемещения через таможенную границу Украины, привело к составлению протокола о нарушении таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины.

Стоимость изъятых предметов правонарушения составила 150 тыс. долларов США.

Неудачной оказалась попытка еще одного капитана судна иностранного плавания, который в такой же способ старался припрятать от таможенного контроля 3 400 долларов США, что находились в судовой кассе, и 436 блоков табачных изделий без марок акцизного налога Украины. В этом случае стоимость изъятых предметов правонарушения составила 8,5 тысяч долларов США, отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.