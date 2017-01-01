Пинчук и «Титаник»

Как известно, на корпусе «Титаника» были начертаны судьбоносные слова: «Нас не остановит никто, даже Бог!» Еще более известна судьба этого чуда техники начала ХХ века: Бог посмеялся над сатанинской самоуверенностью владельцев погибшего судна. История сообщает нам о людях, предупреждавших капитана Смита не быть таким заносчивым, сбавить скорость и не плыть прямо на айсберг. Но Смит был одержим вознаграждением, которое ему посулили Ротшильды за самый быстрый рейс в мировой истории кораблестроения.

Судьба «Титаника» очень многим сегодня напоминает судьбу украинской государственности. Капитаны сегодняшней Украины, подобно Смиту, гонят на всех парах навстречу лобовому столкновению с изменившейся действительностью, уповая на поддержку со стороны американских ястребов. Но геополитическая ситуация в мире резко качнулась не в пользу Украины. Через 15 дней к власти придет новая американская администрация Дональда Трампа, которая будет иметь другие взгляды по украинскому вопросу.

В Европе лидеры-евроинтеграторы один за другим сменяются отнюдь не антироссийскими евроскептиками (Молдова, Австрия, Болгария, Чехия, Франция, Голландия).

И вот в нашей стране раздался голос, призывающий сменить опасный и гибельный курс! Этот глас «вопиющего в пустыне» подал известный меценат, олигарх, медиа магнат и зять второго президента Украины Леонида Кучмы, миллиардер Виктор Пинчук. Он — представитель «элиты», типичный ее представитель. Еще вчера его медиа империя стояла на страже оголтелой пропаганды того самого гибельного курса, а сегодня появляется статья в The Wall Street Journal, призывающая к его смене. Что же произошло? Давайте разбираться.

Виктор Пинчук в своей статье предложил «разумный план», состоящий из нескольких пунктов: «Украине следует рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в Европейском Союзе, от этой заявленной цели на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а затем обсудить присоединение к ЕС». Нас там не хотят, поэтому этот отказ является полностью логичной констатацией положения вещей на сегодняшний день. Далее он предложил не настаивать на возврате Крыма прямо сейчас: «В то время как мы поддерживаем нашу позицию, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать на пути сделки, которая положит конец войне на востоке на справедливой основе. Это займет 15-20 лет, за которые Украина сгенерирует достаточный экономический рост, стабилизирует инфраструктуру, систему социальной защиты и финансовую систему, каждый человек в Крыму захочет жить в этой Украине будущего, так же как жители Восточной Германии захотели стать частью Западной Германии». И тоже приводятся довольно трезвые доводы! Третье — вопрос об отказе вступления в НАТО: «И, наконец, давайте признаем, что Украина не вступит в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе. Предложение не на столе, и если бы оно было, то это могло бы привести к международному кризису беспрецедентного масштаба. На данный момент мы должны проводить альтернативную систему безопасности и признать нейтралитет нашей краткосрочной перспективой на будущее». Вот положение статьи Пинчука, которое приведет к истерике ура-патриотов, сознание которых до упора напичкано мифологемами и идеологемами войны и противостояния: «Конфликт на востоке начался из-за влияния извне и не является подлинным движением за автономию или гражданской войной. Там не будут созданы условия для справедливых выборов, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Но нам, возможно, придется отказаться от этой истины, и согласиться на местные выборы. Такой компромисс может означать то, что Украина подведет своих жителей на востоке, которые пострадали в огромной степени». И самое скандальное — отказ от санкций со стороны Западного мира против РФ: «Украина должна предложить реалистичные, детальные варианты по всем этим пунктам. Мы также должны ясно дать понять, что мы готовы принять отказ от санкций в отношении России, как только приблизимся к решению о свободной, единой, мирной и безопасной Украине».

Свой месседж Пинчук сам характеризует как «компромисс»: «Но если это то, что нужно сделать, чтобы продемонстрировать приверженность Украины к мирному воссоединению, то нам, возможно, придется пойти на этот компромисс, чтобы спасти тысячи жизней... Жизни украинцев, которые будут сохранены, стоят того болезненного компромисса, который я предложил. Мы должны вновь заявить о том, что Украина может сама решать свои проблемы, а также быть частью широкой международной коалиции».

Но тут Виктор Михайлович рискнул напороться на яростное сопротивление бенефициаров «украинской руины». В результате только одного «банкопада» (подверглись искусственному банкротству более 90 банков) из Украины было выкачано 380 миллиардов долларов. Кто же позволит какому-то там Пинчуку прекратить самую выгодную аферу тысячелетия! Грабеж богатейшей страны Европы под благовидным идеологическим соусом борьбы за Европейский вектор развития — крупнейшая спецоперация современности со времен Троянского коня. Более того, апеллируя жизнями людей как ценностью, Пинчук забыл, что человеческая жизнь теперь в эпоху постмайданного постгуманизма и разчеловечивания всех сфер не стоит ничего!

В соцсетях на Виктора Пинчука начались настоящие гонения, из-за того, что он поднял руку на святая святых националистического «символа веры»: отказ от Европы и НАТО, выборы в непризнанных республиках Донбасса, отмена санкций против РФ. Пинчука за статью в The Wall Street Journal уже окрестили «Путинчуком» и агентом Кремля.

Конечно же, ни каким «агентом Кремля» Виктор Пинчук не является. Будучи, человеком очень информированным, он не просто догадывается о грядущих трендах, он о них знает!

Судя по его публикации он спешит выйти с поля зачистки олигархов–«патриотов», которая вероятно последует после пакта «Трампа-Путина», в котором воинствующая Украина станет предметом договоренностей «сильных». Не исключено, что миролюбивое согласие Коломойского сдать «Приват» государству мотивировано тем же, банальным бегством из страны, обреченной на капитуляцию поневоле. Короче, ждем решения судьбы нынешних власть предержащих после 20-го января 2017 года - инаугурации 45 Президента США Дональда Трампа.