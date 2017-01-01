Мы снова на подворье храма в честь Иконы Божией Матери «Достойно есть» — там, где находится Координационный центр по оказанию гуманитарной помощи Одесской епархии УПЦ (Алексеевская площадь). Здесь, как всегда, собралось множество людей — нуждающихся одесситов, а также вынужденных переселенцев с востока Украины. Они пришли не только за благословением, но и за той особо ценной для каждого из них гуманитарной помощью, без которой этим людям порой не выжить.

Каждого лично встречает благочинный Одесской епархии УПЦ протоиерей Павел Полещук. Отец Павел напоминает мудрые слова из Священного писания о том, что вера без дела мертва, вера должна побуждать творить дела милосердные. И еще здесь звучит и другой завет: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его» (Притчи. 3,27)… Впрочем, понятие «звучит» не совсем точное, оно здесь наполняется конкретными делами: каждый пришедший сюда, по заранее поданному прошению, получит то, в чем более всего нуждается.

Вот и снова более сотни семей получили очередную (это ведь не единовременная акция, а уже постоянная работа) гуманитарную помощь. Мать, пришедшая с малышом, улыбается: из рук отца Павла ее сыночек сегодня получил мягкую игрушку и фломастеры.

Вот она, отлично отлаженная программа помощи нуждающимся в наши непростые дни! Проводит ее Одесская епархия УПЦ по инициативе и благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Здесь пенсионеры и инвалиды, мамы с малышами на руках и больные люди, переселенцы. Напомним, такая помощь сугубо адресная: люди пишут заявление, которое потом рассматривает лично (каждое!) владыка Агафангел, чтобы определить, какую конкретную помощь может оказать Одесская епархия тому или иному человеку.

А каждое такое заявление — чья-то горестная исповедь о том, в чем остро нуждается человек, почему он оказался в подобных обстоятельствах и какая именно помощь ему необходима.

Как мы уже не раз убеждались, эта сложная работа отлажена, потому что все продумано до мелочей, все сделано так, чтобы каждый, кто пришел сюда за помощью, не только получил ее, но и ощутил столь необходимые ему внимание и заботу.

Люди очень смущаются, не так-то легко им рассказывать о своей беде или проблеме. Многие не могут сдержать слез, после получения продуктового набора прихожане прикладываются к иконам и выражают через отца Павла благодарность всей Одесской епархии УПЦ, которая не оставляет страждущих один на один со своей бедой.

— Помощь, как и обычно, оказывается нами адресная. Очень помогают нам и прихожане, ведь наш Центр, по благословению митрополита Агафангела, занимается не только раздачей помощи, при которой вы присутствуете, но и сбором этой помощи. Очень важно, чтобы люди получили именно то, в чем они особенно нуждаются. За прошедший год те, кому это было необходимо, получили и инвалидные коляски, или, к примеру, аппараты для изменения давления для тех, кто плохо видит или совсем слеп: такой аппарат называет показатели вслух, — рассказывает Павел Полищук.

— Каждый христианин призван не просто творить добро, а и спешить это сделать. Ведь мы приобретаем только то, что способны отдать. Истинное богатство человека — это то, что он может отдать другим людям, — напоминает отец Павел, рассказывая о том, что при всех храмах Одессы каждый прихожанин может по силам оказать такую помощь нуждающимся.

— Любой нуждающийся человек может обраться в наш Центр с заявлением по поводу того, что ему необходимо. Мы вносим его данные в базу. И, поверьте, каждое такое заявление — это печальная исповедь человека, оказавшегося в сложных материальных условиях, порой читаешь их — и сердце кровью обливается, — говорят те, кто помогает Одесской епархии оказывать гуманитарную помощь.

Год прошел — сложный и противоречивый. И именно в такие времена люди больше всего нуждаются в помощи, и Одесская епархия весь этот год, как и в прошлые, как и в грядущие, оказывает ее людям. Просим отца Павла рассказать, сколько такой помощи было оказано в 2016 году.

— В 2016 году на имя Владыки Агафангела было подано пять тысяч триста пятьдесят шесть прошений о помощи. На протяжении всего уходящего года Координационным центром Одесской епархии выдавалась материальная помощь, продуктовые наборы, памперсы, детское питание, лекарственные средства и предметы медтехники. Более 4500 семей — нуждающихся одесситов и вынужденных переселенцев с востока Украины — получили продуктовые наборы. Было роздано более 100 тонн продуктов питания на сумму 2 миллиона, 350 тысяч гривен, медтехники, лекарств и памперсов — на сумму почти 214 тысяч гривен. 706 человек получили материальную помощь на сумму около миллиона гривен. Более того, гуманитарная помощь оказывается многим благотворительным фондам и общественным организациям, это и Общество многодетных семей, и Общество пенсионеров, и Благотворительной организации «Солнечные дети», и Одесской Ассоциации жертв политических репрессий, и ветеранам Второй мировой, и другим. К тому же, постоянно все нуждающиеся имели возможность получать одежду, обувь и предметы первой необходимости, — рассказывает Павел Полищук.

Это цифры, и они немалые. Но, главное, что каждый продуктовый набор, каждая игрушка для ребенка, каждый лекарственный препарат — это, прежде всего, истинная забота о тех, кто не имеет возможности их приобрести, а порой и попросту наесться досыта.

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