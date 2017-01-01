«Новогоднее чудо»: Одесский цирк приглашает маленьких зрителей на праздничное представление

Запах сладкой ваты и попкорна, светящиеся волшебные палочки и дуделки — праздничная атмосфера окружает нас, как только мы переступаем порог цирка. А в преддверии праздника, самого долгожданного и волшебного, цирк готов порадовать своих любимых зрителей еще и новым праздничным представлением. С 18 декабря по 15 января Одесский государственный цирк представляет шоу-программу «Новогоднее чудо».

Лейтмотивом новогодней программы, конечно же, стал символ наступающего года — Красный Петух. Он встречает гостей уже в фойе, здесь же можно с ним и сфотографироваться. Однако с началом представления Петух таинственным образом исчезает. И чтобы его найти на помощь приходят Дед Мороз и Снегурочка. Пока Дед Мороз отправляется на поиски пропавшего Петуха, на арене происходят самые невероятные события.

«Каждая программа по-своему особенная, в каждой есть какая-то своя изюминка. На Новый год должны быть и новогодняя елка, и Дед Мороз, и Снегурочка. Дети это любят. Много животных — обезьянки, собачки, попугаи, лошади, экзотические животные. Также в программу включены элементы интерактива со зрителями», — рассказывает администратор цирка Андрей Домчак.

Новогодняя программа специально для одесского цирка была подготовлена киевским режиссером Виталием Логвиненко. Также в корректировке постановки принимали участие Заслуженный деятель искусств Украины Алексей Купин и нынешний директор цирка Евгений Гайдамака.

К совместной программе артисты готовились около двух недель. Здесь есть и фокусы, и номера с животными, и эквилибристы, и велофигуристы — все, что ожидают зрители от циркового представления. Одним из новшеств стало включение в программу танцевальных номеров.

«Мы всегда смотрим, как зритель воспринимает номера, и если нужно что-то доделать, обязательно вносим это в следующее выступление», — говорит Андрей Домчак.

Все артисты приехали в Одессу из разных городов Украины. Исключение составляют шоу-балет «Александрит» и жонглер Владимир Ващенко. Молодой артист уже успел обрести популярность не только среди одесситов. Помимо отточенной техники движений он поражает зрителей красочностью своего шоу. В его руках — не просто шары, а светящиеся шары, которые, летая в воздухе, меняют цвет, светящиеся кегли превращаются в настоящие волшебные палочки.

Одним из ярких номеров стало выступление эквилибристов на мачтах под руководством Александра Чан-Мина. У зрителей просто замирало сердце, когда без всякой страховки акробаты буквально взлетали по гладким хромированным трубам, а затем легко съезжали вниз головой.

Так же всех без исключения поразило выступление харьковского дрессировщика Андрея Спектра — укротителя лошадей. В первой части программы он представил свой коронный номер «Игра с хлыстами Зорро». Легко управляя кожаным кнутом, он выбивал различные предметы, в том числе и с закрытыми глазами. А во второй части программы никого не могли оставить равнодушными его милашки-пони. Шесть маленьких лошадок, все разной масти, с длинными пушистыми гривами и хвостами — бегали по кругу, обгоняя друг друга, кланялись, становились на дыбы и даже танцевали вальс.

Как и положено в сказочном представлении, всё закачивается счастливо: пропавший Петух находится, под звуки фанфар его выносит на арену клоун Владимир Семёнов. Появляются все артисты, и даже медведи на велосипеде, правда, не настоящие, а сказочные. Новогодняя музыка, цветные огни прожекторов и лучи лазерного проектора — всё вместе создает атмосферу праздника. Покидая цирк, зрители уносят с собой частичку новогоднего настроения и веры в настоящее чудо.

Программа «Новогоднее чудо» продлится до конца школьных каникул — 15 января. На каждое представление администрация цирка выделяет порядка 20-25 благотворительных билетов, что дает возможность посмотреть программу и детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям участников боевых действий.

На протяжении года в одесском цирке проходит 6-7 разных программ, поэтому с февраля одесситы смогут побывать уже на новом представлении.