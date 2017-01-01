Шайка из позапрошлого века: уникальный экспонат пополнил коллекцию музея-катакомб «Тайны подземной Одессы»

Известный одесский катакомбовед, заведующий подземным геологическим музеем ОНУ Константин Пронин, который неоднократно был героем наших публикаций, снова у нас в гостях. А это значит одно: будет, как минимум, интересно, как максимум, познавательно, ну и немного страшновато. Ведь ежедневно погружаясь в дела наши насущные и множество проблем, мы с вами забываем, что там, глубоко под землей «проистекает» совсем другая жизнь — подземная, катакомбная. Так уж сложилась история нашего города. И, как оказалось, исследования катакомб не прекращаются. Более того, как говорит Константин Пронин, «чем больше изучаешь наши подземелья, тем больше загадок возникает, равно как и находок, порой совершенно неожиданных».

Разговор у нас получился долгим и «многотемным». Потому вычленим пока одну из тем: поговорим о находке уникальной… шайки.

Да, понимаю, у слова «шайка» значений много, и если вы подумали, что речь пойдет о шайке в смысле банды (а таковых много побывало в одесских подземельях), то это не так.

Шайка, как поясняет Константин Пронин, это предмет, неразрывно связанный с добычей камня под Одессой, благодаря чему, собственно, и появились наши катакомбы.

Чуть-чуть истории. Все началось приблизительно в 30-х годах XIX века. Бурное развитие строительства растущего города требовало дешевого и доступного строительного материала. Им и стал понтический известняк, знаменитый одесский ракушняк, которого в Одессе в изобилии.

Поначалу камень ломали по склонам балок (оврагов). Позже добыча стала осуществляться шахтным методом с помощью пил, первоначально завезенных из Англии.

Шахты залегали на глубинах от 4 до 30-35 метров от поверхности, сбиваясь (соединяясь) между собой, образовывали бессистемный лабиринт, который мало кто знал. Результат: одесские катакомбы многоярусны. Их галереи залегают на различной глубине от поверхности земли. По существу, это целый подземный город, состоящий из своеобразных проспектов, улиц, переулков, тупиков, площадей.

И если насчет пил, которыми вырезался камень, более-менее все понятно (в нашем Музее контрабанды хранятся две представительницы тех самых пил), то как же ракушняк в те далекие времена доставлялся на поверхность?

— Для этого и использовались шайки. Так назывались специальные деревянные доски, в которых делали отверстия для толстых крепких канатов. Камень укладывался на такую мощную доску, лошадь крутила подъемник-барабан (деревянный цилиндр, насаженный на верхнюю часть толстого бревна и вращающийся вокруг вертикальной оси) — и знаменитый напиленный ракушняк доставлялся на поверхность. Часто на таких шайках спускали и поднимали рабочих из катакомб, — рассказывает Константин Пронин.

И вот радость: вместе с членами клуба «Поиск», которому, напомним, уже более пятидесяти лет, а также с представителями Военно-исторического клуба «Защитник», Константин Пронин, работая в катакомбах под Французским бульваром, отыскали такую вот чудом сохранившуюся шайку — теперь уже бесценный экспонат.

Не преувеличиваю ли я понятие его «бесценности»? Нисколько. Во-первых, до сих пор такую вот настоящую подземную шайку «из раньшего времени», как говаривал Паниковский, никто не отыскивал, во-вторых, она датируется, как рассказывает Константин Пронин, 1882 годом. Как установлена дата? Специалист поясняет:

— Каждая шахта имеет свой возраст. Работы в них обычно производились 1,5-3 года. По меткам на стене (надписи на стенах наших каменоломен — совершенно особая тема в истории катакомб) мы и определили, что работы здесь были окончены именно в том году. Работы закончились — тяжелую шайку рабочие бросили прямо здесь же. А теперь вот она отыскалась.

Константин рассказывает, что вес ее — не менее 20 килограммов, и теперь брошенную в позапрошлом веке «орясину» бережно завернули, привели в порядок, и стала она экспонатом уникального одесского музея-катакомб «Тайны подземной Одессы».

Кстати, если вы до сих пор не были в этом музее, то, считайте, много потеряли — как минимум. Расположен он на Молдаванке, в том районе города, где еще несколько десятилетий назад располагалась женская тюрьма. Побывайте в нем, как это однажды сделали мы — и сами воочию убедитесь, насколько неисчерпаема история подземной жизни города, причем в самые разные эпохи.

Напомню, здесь всегда пятнадцать градусов, какая бы жара или мороз ни царствовали на поверхности. В музее восстановлены и те времена, когда граждане выстраивали защиту в случае отравляющей или ядерной трагедии, имеется здесь и весьма живописное изображение первого ядерного взрыва и его жутких последствий. Очень впечатляют подземные «казематы-клетки»: заключенных тоже собирались оберегать на случай ядерного кошмара. Такая вот сюрреалистическая картинка: подземная тюрьма для эвакуированных заключенных…

А подземные озера, по которым можно передвигаться только на лодках! Вода в них так и сияет прозрачностью: ее неоднократно отфильтровала каменная порода и прочие природные фильтры.

Уголовная подземная Одесса, подземелья во времена Второй мировой, находки в катакомбах. Помнится, когда мы впервые побывали здесь, я сразу же поинтересовалась:

— Клады в катакомбах находили?

Мой вопрос оказался не совсем уместным. Исследователи катакомб совершенно справедливо полагают, что все обнаруженное в наших подземных пещерах, является «кладом». Что же до классических «горшков с золотом», то такого не случалось: катакомбы не считались местом для удачного «схрона».

Что же до конкретного в нашем понимании клада, то, как мне тогда пояснили, что пока обнаруживались крохи — серебряные монеты, пачки керенок, даже золотых червонцев. А вот изумруд в катакомбах был обнаружен – это случай известный. Для подкупа оккупационных властей партизанам из Гохрана выдавались ценности. Видимо, обнаруженный изумруд — оттуда. Судьба других ценностей?.. Скорее всего, где-то запульпированы, навсегда (или все же на время?) «похоронены».

Как рассказывает Константин Пронин, – музей совершенствуется, пользуется все большим спросом и у одесситов, и у гостей города, ну а члены клуба «Поиск» пятидесятилетие своего основания праздновали не только в знаменитых Нерубайских катакомбах, но и здесь, на территории подземной Молдаванки.

А старая-старая шайка стала теперь еще одним экспонатом этого удивительного подземного музея, где сталактиты и сталагмиты сами собой становятся его естественным украшением, где сама история сопровождает вас по этим подземным улицам, переулкам и закоулкам. И где есть еще много-много неизведанного, непознанного — всего того, что стараются открыть и изучить удивительные люди, проводящие огромный кусок жизни под землей, там, где располагается город под городом — наши одесские катакомбы.