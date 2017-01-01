Звезды предсказывают и подсказывают: зодиакальный гороскоп на 2017 год

Ярким и запоминающимся для многих знаков зодиака станет 2017 год. Полноправным хозяином в этом году будет огненный Петух — птица достаточно энергичная и смелая. Гороскоп на 2017 год большинству созвездий сулит жажду к жизни и ярким впечатлениям. Как женщины, так и мужчины ощутят прилив сил и энергии, который им захочется выплеснуть в карьеру или личную жизнь. Звезды будут благоволить как одиноким созвездиям, так и тем, кто находится в паре. Однако небесные светила предупреждают, что влюбленным знакам не стоит злоупотреблять расположением Петуха и пытаться постоянно испытать свою вторую половинку на прочность.

ОВЕН

Период отлично подходит для учебы и профессионального совершенствования, он готовит почву для дальнейшего развития карьеры. Год принесет Овну много работы, но награда будет соответствовать приложенным усилиям, и может даже превзойти ожидания. Вы будете находиться в центре внимания коллектива, заслужите благодарность и уважение. Для тех, кто планируют поменять карьерные ориентиры, время благоприятное. Вас ожидают интересные вакансии, откроются блестящие перспективы. Что касается финансов, гороскоп 2017 рекомендует быть разумными. Последние месяцы года предвещают прибыль благодаря новым связям или контрактам. На протяжении всего года будет много возможностей для поездок. Вместе с тем, звезды советуют представителям знака Овен быть осторожными в дальних путешествиях, в контрактах с иностранцами и людьми издалека. Темпераментным Овнам в этом году будет везти на любовном фронте. Представители этого знака зодиака — отличные ораторы, поэтому их талант пригодится им в завоевании второй половинки. А вот парням и девушкам, у которых уже есть любимый человек, придется хорошо постараться, чтобы сохранить гармонию в паре. Семейные Овны будут чересчур требовательными и ревнивыми, что придется не по душе их любимому человеку. В работе у рожденных под стихией Огня в 2017 году будет все складываться удачно. Наиболее удачное расположение Луны ожидается в весенний период, поэтому самые серьезные сделки лучше заключить в этот период. Лунный гороскоп предупреждает, что следует воздержаться от решения совместить дружбу и карьеру. В партнеры по бизнесу не следует брать близких друзей или родственников, так как это чревато потерей доверительных отношений.

ТЕЛЕЦ

Год обещает стать для Тельца очень насыщенным. Благоприятные возможности будут постоянно появляться, и ваша задача состоит в том, чтобы вовремя их заметить. В жизни и мировосприятии произойдут удивительные изменения, заветные мечты могут сбыться. Тем не менее, не следует рассчитывать только на звезды и удачу, ведь бездействие не принесет результата. В качестве своей путеводной звезды выбирайте ответственность и добросовестность. Тельцов в 2017 году ожидают наибольшие соблазны. Правдиво взглянув на ситуацию, они поймут, что имеют потребность в ярких эмоциях и новых ощущениях, которые даже могут подтолкнуть этот знак зодиака «сходить налево». Однако гороскоп на 2017 год предупреждает Тельца, что подобное желание не слишком положительно отобразится на семейных отношениях. Сексуальность одиноких мужчин и женщин созвездия Телец будет привлекать к ним противоположный пол, как магнитом. Самый благоприятный период для знакомства ожидается в последней декаде февраля. Желание путешествовать и открывать для себя новые горизонты подтолкнет рожденных под стихией Земля на подвиги. Тельцы будут готовы отправиться в жаркие страны, имея у себя на счету небольшие сбережения. Однако небесные светила предупреждают, что парням и девушкам этого созвездия не стоит забывать и о финансовой стороне и стабильном заработке. Кстати, для этого есть все основания: в середине года карьера Тельцов пойдет на подъем, так как начальник заметит таланты и старания этого земного знака. Сделав точный расчет, как необходимо справляться с рабочими делами, Тельцы смогут существенно облегчить себе жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам год несет возможности роста и прогресса в различных сферах жизни. Ожидаются достижения в карьере, отношения с друзьями и родственниками будут теплыми и позитивными. Звезды помогут вам, но не забудьте и о своем вкладе — сделайте максимум возможного, чтобы все желания осуществились. Настоящая борьба за сердце желанного объекта ожидает одиноких Близнецов в 2017 году. Огненный Петух сделает Близнецов настоящими борцами за любовь и справедливость. Гороскоп на 2017 год предупреждает Близнецов, что настоящий успех, как свободных, так и семейных мужчин и женщин ожидает, если они постараются уделять больше внимания своей личной жизни. Времяпровождение в кругу друзей — это хорошо, однако, второй половинке уделять внимание также необходимо. Кроме того, Близнецы проявят свою энергию в завоевании желанного объекта или для поддержания отношений со своим теперешним партнером. Кроме того, они должны прислушаться к лунным советам и стать намного откровеннее и доброжелательнее в общении с противоположным полом. Так как зачастую Близнецы — достаточно скрытные личности, то любимому человеку тяжело найти к ним подход. Не слишком благоприятен 2017 год будет для карьеры Близнецов. На работе их будут ожидать то взлеты, то падения, поэтому к подобному «прыгающему» этапу стоит приготовиться. Правдивый взгляд на вещи покажет им, рожденным под стихией Воздуха, что улучшить их финансовое благосостояние поможет и смена работы. Даже если вначале подобный путь будет казаться сложным и тупиковым, то в итоге звезды обещают, что все закончится хорошо. Астрологи советуют Близнецам в этом году уделить особое внимание себе любимым и улучшить свое настроение при помощи спорта.

РАК

2017 год будет важным для дома и семьи Рака. Юпитер, планета удачи, в течение первых девяти месяцев находится в секторе семьи вашего знака, обещая вам отличные возможности улучшить качество жизни. Влияние Юпитера может выразиться в покупке квартиры, строительстве дома, ремонте, расширении или модернизации жилья. Возможен переезд в большой дом или приобретение товаров длительного пользования, которые повышают ощущение комфорта. Некоторых из вас ожидает перемена места жительства, переезд в другой город или даже страну.

Раку, который находится в отношениях, гороскоп обещает стабильность и развитие его союза. Если Раки сделают точный анализ своей семейной жизни, то поймут, что его брак — это его крепость, а любимый человек — самый главный соратник. Семейным мужчинам и женщинам не помешает проявить свою активность и поработать над совершенствованием отношений с близкими людьми. Тем девушкам и парням, которые все еще одиноки, пришла пора приступать к активным действиям. Настоящий успех на любовном поприще ожидает их в начале весны, так как с новым спутником (спутницей) завяжется плодотворный союз. Интересен факт, что в карьере у Раков ожидается настоящий подъем в начале года. При помощи своего верного наставника или друга этот знак сумеет добиться расположения начальства и продвинуться по карьерной лестнице! Эти представители стихии Воды поймут, что для того, чтобы достичь финансового успеха, им не нужно ссориться с коллегами. Добиться желаемого Раки смогут, выбрав продуманную стратегию на работе. Лунный гороскоп советует в летний период сбавить обороты и отправиться на заслуженный отдых, на курорт.

ЛЕВ

Львов ожидает успешный период, когда можно достичь новых высот. Однако для этого нужно активизировать свою энергию, чтобы воспользоваться благоприятными возможностями, которые предоставляют звезды. Год благоприятен для карьеры, особенно, если вы не отказываетесь от новых возможностей, обещает удачное время для инвестиций, жилищных и семейных вопросов. Поддержку звезд можно использовать для благополучного разрешения финансовых неувязок, например, вернуть долги, урегулировать отношения с банками или налоговыми инстанциями. Соблюдение этих советов позволит вам даже улучшить свое материальное благополучие. На личном уровне вы достигнете того, к чему стремитесь. Сохранить взаимопонимание с любимым человеком Львы смогут, если постараются быть намного сдержаннее и добрее к своему партнеру. Гороскоп на 2017 год обещает Льву сложный этап во взаимопонимании с партнером. Однако, не беспокойтесь: чтобы улучшить гармонию в семье, огненным мужчинам и женщинам стоит постараться поговорить со второй половиной по душам, выяснив взаимные упреки и претензии. Свободным девушкам и парням повезет встретить партнера по жизни в середины весны. Общение будет проходить настолько бурно и страстно, что молодым людям вскоре захочется съехаться и жить вместе. Следует отметить, что 2017 год пройдет для Львов под девизом знаний и самосовершенствования. Сделав правильный анализ ситуации, данный знак зодиака поймет, что именно эта пора лучше всего подходит для новых свершений. Новый виток в карьере ожидается у тех Львов, которые будут наиболее изобретательными и проявят свои лучшие таланты. Лунные предсказания астрологов указывают на то, что их будет ожидать успех в новых начинаниях.

ДЕВА

Год отмечен для Девы смешанными влияниями. Он может принести много хлопот, но еще больше радости. Представители вашего знака известны отличными аналитическими способностями, поэтому вам не составит труда следовать правильным курсом. Вы сможете внести в свою жизнь гармонию, обрести надежных друзей и покорить новые вершины. До октября 2017 в вашем секторе денег остается планета удачи Юпитер. Это хорошая планетная позиция, обещающая рост в материальном и финансовом плане. Скорее всего, именно в этом году вы существенно улучшите свой доход. Свободным Девам в 2017 будет не слишком везти в любви. Встреча с новыми спутниками (спутницами) будет заканчиваться для них безрезультатно. Звезды советуют правдиво взглянуть на вещи и понять, что дело не в данном знаке зодиака, а просто в неудачном периоде для отношений. Так что одиноким парням и девушкам следует заняться собственной реализацией, а любовь отложить на потом. Совершенно обратная ситуация ожидается у тех, кто находится в паре. Те, кто долго встречаются, решатся на серьезный шаг, а семейные пары откроют в партнере особую притягательность и таланты. Этот период будет благоприятствовать поездкам в новые страны или города. Девам будет не хватать новых впечатлений, и путешествиями они постараются исправить подобную нехватку в эмоциях. Дева придет к выводу, что улучшение финансового благосостояния и получение хорошей должности — это тоже немало. В карьере у рожденных в этот период будет все стабильно, однако, особой динамики также не ожидается. Не забудьте уделять больше внимания друзьям и близким людям, которые в этом году будут нуждаться в вашей благосклонности.

ВЕСЫ

Это время обещает быть для Весов вполне благоприятным. В вашем знаке Весы до октября 2017 властвует планета удачи Юпитер, его влияние положительно во многих отношениях. Пришло время, чтобы ваши самые сокровенные мечты сбылись. Юпитер дает вам уверенность в себе, энергию и жизненную силу, приносит успех. Вы ощутите, что жизнь становится более полной и более благополучной. Сосредоточьтесь на цели и действуйте, и тогда то, чего желаете, станет вашим. Связи с зарубежными странами и иностранцами окажутся для вас выгодными. Правда, некоторая напряженность в семейных отношениях подтолкнет мужчин и женщин этого созвездия на неправильные умозаключения. Весы решат, что пришла пора расстаться и не мучить друг друга, однако, астрологи предлагают другой путь. Поход к семейному психологу поможет супругам сделать правдивую оценку, что спасти брак можно. Свободным парням и девушкам, рожденным в этот период, в конце года улыбнется удача — встреча с человеком, предназначенным судьбой, состоится! Получить желаемые привилегии в карьере смогут те Весы, которые будут следовать совету звезд. Небесные светила рекомендует: проявить себя с лучшей стороны перед руководством в начале года. Лунные предсказания говорят о том, что правильно взглянув на ситуацию, Весы поймут, что нужно налаживать мосты дружбы с начальством и быть более осторожными при заключении сделок в начале сентября. Возможны подводные камни, из-за которых финансовое благополучие фирмы будет в опасности. Весам нужно быть аккуратными в общении с коллегами, так как, возможно, среди них их есть завистники и недоброжелатели. Не нужно раскрывать душу каждому, так как это может сыграть против Весов.

СКОРПИОН

2017 год для Скорпиона станет достаточно стабильным. Многие из вас сосредоточат свои усилия на профессиональном развитии. Ожидается финансовый успех, который покажется Скорпионам совершенно неожиданным. Между тем, этому посодействует вовремя и точно сделанный расчет, связанный с карьерой. Что касается отношений с друзьями и в семье, они будут развиваться спокойно. В личной жизни некоторое беспокойство может доставить ваша вторая половинка. Не исключены недоразумения, связанные с недальновидностью партнера, хотя серьезных проблем также не ожидается. Желание быть всегда на лидирующих позициях, может помешать Скорпиону обрести счастье в 2017 году. Звезды рекомендуют людям, рожденным в этот период, постараться получать удовольствие от жизни и не пытаться подавать все анализировать. Гороскоп на 2017 год знаку Скорпион рекомендует уделять больше внимания любимому человеку. Тем мужчинам и женщинам, которые все еще одиноки, не нужно унывать. В начале года следует больше времени уделить друзьям и работе, а вот в конце весны уже задуматься над стабильным союзом. Чтобы получить желаемое удовлетворение от работы и продвинуться в карьере, Скорпиону стоит уделить время поиску полезных связей. Сделав точный анализ, от кого Скорпион сможет получить поддержку, данный знак выиграет вдвойне. Начало лета откроет в этом созвездии энергичность и активность, которая привлечет противоположный пол. Скорпионам следует отправиться в желаемый отпуск в середине лета. Небольшие недоразумения ожидаются во второй декаде февраля при общении с друзьями. Звезды советуют просто пережить этот период и не принимать все на свой счет.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ожидает благоприятной период. Вы сможете реализовать свои амбиции, а планетные энергии окажут положительное влияние на все стороны вашей жизни. В то же время, нужно помнить, что звезды не гарантирует удачу во всем, они помогут, если вы решите действовать разумно и проявите настойчивость. Чтобы добиться успеха, гороскоп советует вам сосредоточиться на самых важных задачах. Распылять свои силы в различных направлениях нежелательно, лучше выбрать те, относительно которых вы чувствуете уверенность, что справитесь. Семейные Стрельцы в 2017 году от звезд получат все желаемые бонусы. Взаимоотношения с любимым человеком будут настолько гармоничными, что многие задумаются о пополнении в семье. Стрелец- женщина будет особенно привлекательной для своего супруга, также мужчина этого созвездия поймет, что лучше друга и соратника не найти. Стрелец же, который находится в поисках любви, поймет, что унывать ему осталось не долго. Давнее влечение к новому сотруднику на работе закончится бурным романом. Уделить должное внимание в 2017 необходимо финансовому совершенствованию. У Стрельца есть все шансы построить серьезный бизнес или улучшить карьеру на теперешней работе. Следуя лунным советам, рожденные в этот период придут к выводу, что пришла пора действий. Удача будет ожидать тех, кто проявит свое упрямство и другие лучшие качества в полной мере. Восстановить силы и затраченную за год энергию Стрельцы смогут в сентябре, отправившись на заграничный курорт. И еще: ваши друзья окажут большую поддержку в этом году. Она проявится не в материальной поддержке, а в чем-то гораздо более существенном для вас.

КОЗЕРОГ

Гороскоп 2017 предвещает Козерогу успешное время. Возможно, астрологические влияния последних лет заставили вас понервничать, но в этом году все успокоится, вас ожидают немалые достижения во всех сферах жизни. Отношения придут в норму, в вашу сторону подует свежий ветер позитивных перемен, в том числе и в денежном плане. Сложатся благоприятные обстоятельства для карьерного и финансового роста. Юпитер, планета большого счастья, находится в доме карьеры Козерога, так что у вас высокие устремления и грандиозные планы, многие из которых успешно реализуются. Восприняв любовь как незабываемое приключение, одинокие Козероги смогут найти свою вторую половинку. Встретить долгожданного партнера, эти представители стихии Земля смогут, поменяв свое привычное местонахождение. Козерогу рекомендуется чаще посещать многолюдные места: ходить в театр, на концерт, выставки. Парень и девушка этого созвездия подобным образом повысят свои шансы на долгожданную встречу. У семейных представителей стихии Земля в браке будет все стабильно, никаких неприятных сюрпризов или разочарований не ожидается. Небольшие проблемы в служебном плане ожидают Козерогов в 2017 году. Лунные предсказания также предвещают, что в 2017 году не нужно планировать серьезные покупки или оформление кредита, чтобы не ухудшить свое благосостояние. Улучшить настроение парни и девушки, родившиеся под знаком Козерога, смогут, если найдут себе увлекательное хобби, которое будет им по душе. И еще важный совет на год для Козерога: не стоит забывать о верных друзьях, общайтесь с ними почаще, а не просто звоните в случае острой необходимости.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев год может оказаться счастливым и успешным. Вы сделаете значительный шаг вперед в карьере, влияние звезд на вашей стороне. Нужно учиться, получать новые знания и опыт, и тогда вы сможете создать благоприятные ситуации самостоятельно или воспользоваться удачным шансом. Вы с удовольствием заметите, что люди станут к вам доброжелательнее, они будут смотреть на вас с большим уважением и признательностью или с любовью, если дело касается личных отношений. Многие из вас получат предложения участвовать в проектах, которые окажутся очень прибыльными. Задуматься о поиске второй половинки свободным Водолеям необходимо в 2017 году всерьез. Звезды будут особенно благосклонны к тем, кто решит связать себя узами Гименея. Свободным мужчинам необходимо доказать своей спутнице серьезность своих намерений, так как прекрасная половина, скорее всего, привыкла видеть в Водолее лишь весельчака. Небесные светила также предупреждают, что мужчина и женщина, которые давно живут вместе, почувствуют небольшое охлаждение чувств, однако, эту ситуацию легко исправить. Поработав над своей привлекательностью и соблазнительным внешним видом, семейные Водолеи сумеют вернуть расположение партнера. Для того, чтобы улучшить финансовую составляющую, Водолеям стоит задуматься о совместном бюджете. Тем, у кого нет семьи, следует начать больше экономить, и правильно распределять средства. Лунные предсказания говорят о том, что не нужно расстраиваться, если на работе пока не все так гладко, как того хочет представитель Воздуха. В 2017 году ситуация в корне поменяется, и у Водолея получится подняться выше по карьерной лестнице.

РЫБЫ

Для Рыб предстоящий год может оказаться вполне удачным. Вы сможете направить свою энергию на реализацию самых смелых проектов без страха что-либо потерять. Никто и ничто не будет стоять на вашем пути, вас ожидает успех. Есть шансы заработать большие деньги и улучшить свое материальное положение. Однако звезды советуют вам помнить, что в этом году для вас важна умеренность, поэтому нужно определить приоритеты и не пытаться получить все и сразу. Достичь успеха у противоположного пола Рыбы смогут, если больше проявят свою привлекательность, активность и умение очаровывать партнера. Важно помнить, что в этом году Рыбам не стоит строить лишние планы. Лунные предсказания указывают на тот факт, что семейным представителям стихии Воды пришла пора задуматься над тем, чтобы больше проводить время с любимым человеком. В этом году Рыбам нужно попытаться стать для своего партнера настоящим другом и верной опорой. Рыбы в этом году улучшат свое материальное благосостояние. Тем, кто пока еще учится, следует больше уделять времени усовершенствованию своих навыков. Пойти на курсы или посетить семинары необходимо тем, кто ощущает, что ему не хватает необходимых навыков. Не нужно пытаться всерьез подружиться с начальством, так как такая дружба ничем хорошим не закончится. А вот с друзьями необходимо улучшить отношения: чаще с ними общаться и не бояться быть откровенными. Представителям стихии Воды не нужно забывать в этом году чаще радовать себя приятными мелочами, так как в этих простых вещах вы совершенно зря часто себе отказываете.