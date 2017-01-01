Николай Вылкун: «Я созрел и промашку не дам»

Художественной выставкой плаката и афиши отмечен юбилей творческой деятельности одного из самых ярких сценографов Одессы – заслуженного художника Украины Николая Вылкуна.

55 лет труда на ниве искусства мастер отмечает, не почивая на лаврах, а активно работая. Главный художник Одесского театра юного зрителя имени Юрия Олеши по-прежнему полон масштабных планов и надежд.

За свою долгую творческую жизнь Николай Митрофанович оформил около 250 спектаклей в театрах Одессы, Николаева, Луганска и других городов Украины, руководил созданием сценографии на десятках фестивалей искусств, участвовал в ста пятнадцати отечественных и международных художественных выставках по всему миру – от Мексики до Японии. При этом, Вылкун уже 40 лет ведет педагогическую деятельность, преподавая в Одесском театрально-художественном училище.

График и живописец, мастер портрета и пейзажа, Вылкун – автор 23-х персональных выставок. «Не люблю повторяться, хочу всегда чем-то удивлять своего зрителя», – объясняет художник-постановщик. И ему это удается.

Вот и на этот раз в галерее Всемирного клуба одесситов он представил свою коллекцию театрально-зрелищного плаката 60-х - 80-х годов. Потускневшие краски афиш словно окунают нас в прошлое и, как на машине времени, мы переносимся в прежнюю Одессу, становясь участниками событий тех лет – премьер театральных спектаклей, фестивалей «Белая акация» и Дней города. Здесь есть и серия плакатов по охране памятников культуры и истории.

Представляя художника на открытии выставки известный журналист и литератор Евгений Голубовский заметил:

– В Одессе всегда была хорошая школа и преемственность в среде театральных художников. У Николая Вылкуна достойные преемники – Леон Альшиц, Михаил Ивницкий.

В 1969 году в Доме актера состоялась его первая выставка. Уже тогда было понятно, что это человек театра, он мыслит ярко, образно, сценично.

И одновременно он – хороший рисовальщик, делает прекрасные портреты.

Вначале у нас была идея сделать выставку его шаржированных портретов известных людей. Потом решили отложить эту идею на год и в разгар рождественских и новогодних праздников открыли выставку плакатов мастера сцены. Она получилась ярче, выразительней и праздничней.

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