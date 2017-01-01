Одессит – он и на острове одессит

Отзвенели бокалы, отгремели фейерверки морозной новогодней ночи в Одессе. Вместе с одесситами Новый год по одесскому времени встречали наши земляки, рассеянные по всему миру. В том числе, и в далеком … Сингапуре. Я не оговорилась: да-да, Одесская «колония» теперь есть даже на островах Юго-Восточной Азии. В уже попрощавшемся с нами 2016 году в этом городе-государстве на южной оконечности Малаккского полуострова образовалось маленькое Одесское сообщество.

Всемирный клуб одесситов (ВКО), созданный более 25 лет назад, объединил наших земляков, проживающих ныне в разных странах мира, но не утративших связи с родиной.

Филиалы клуба открыты уже в 13 городах и странах. А кроме того, более трехсот человек, проживающих в 24 странах мира, в том числе, как это ни удивительно, в Китае, Коста-Рике, Португалии, Швейцарии, Латвии, Аргентине, Австралии, на Кипре, пожелали стать виртуальными членами Всемирного клуба одесситов. Расстояния – дружбе не преграда.

Теперь их ряды пополнили уроженцы Одессы, живущие в Сингапуре.

Все началось с письма в Одессу Виталия Чайки. Виталий – одессит, проживает и работает последние четыре года в Сингапуре. Он рассказал, что там, на чужбине, далекая родина объединяет и притягивает друг к другу своих детей, словно магнитом.

В прошлом году по инициативе Виталия в Сингапуре был организован Клуб украинцев. Проект, который запустили его участники, а это более пятидесяти человек, состоял в том, что каждый должен был подготовить и рассказать историю родного края, или города. Тогда и выяснилось, что среди участников есть немало одесситов, сразу выделившихся из общей среды организаторскими способностями и незаурядным юмором.

Кто же они, наши земляки, и как они оказались в далеком островном государстве? Вот несколько историй.

Одессит в пятом поколении, Михаил Герасимов танцевал в знаменитом одесском ансамбле «Детство» под руководством Ефима Когана, учился в лучшем в мире, по его мнению, Ришельевском лицее, выбрал морскую профессию, окончил знаменитый Водный Институт. Узнав, что еще не вся юго-восточная Азия слышала за Одессу, решил исправить это досадное недоразумение и переехал в Сингапур, вместе с женой Викторией, выпускницей Академии строительства и архитектуры, и сынишкой. В Одессе у Михаила живут родители, бабушки и дедушки, много друзей, детство и велосипед. Сюда он приезжает редко, но метко.

Олег Айзин жил на Молдаванке, учился в Нархозе на Преображенской, уехал в Австралию, окончил в Мельбурне университет (международная торговля) и осуществил мечту эмигранта, устроившись работать по специальности в компанию Рио Тинто. Но, проработав девять лет в логистике в крупных австралийских стале- и горнодобывающих компаниях, перевелся в Сингапур и занялся судоходством. Родную Одессу Олег навещает регулярно и очень гордится строчкой «place of birth» в своих документах.

Виталий Чайка – выпускник сразу двух одесских вузов – Аграрного и Морского университетов. А еще окончил в Одессе музыкальную школу по классу гитары, занимался спортом – боксом и плаванием. 16 лет работал в морской индустрии. Последние четыре года Виталий живет с семьей в Сингапуре, но его душа, как он сам признается, – навсегда в Одессе.

Решив объединиться, за поддержкой сингапурские одесситы обратились с письмом в ВКО, Президентский совет которого тут же откликнулся, обратившись с приветствием к землякам и напутствуя их в добром начинании.

На вечер украинской диаспоры, который состоялся 26 ноября, были приглашены консул Посольства Украины в Сингапуре и первый президент профсоюза морского транспорта Украины.

А потом состоялась одесская вечеринка. В викторине по истории нашего города команде Одессы противостояла сборная команда разных городов и стран. Пришлось попотеть всем в соревнованиях по перетягиванию каната.

Но всех примирила дегустация одесских блюд.

Как это происходило, живописали члены нового Одесского сообщества:

– Достопочтенная публика имела удовольствие отведать одесские закуски, проявить свои глубокие знания об Одессе и поучаствовать в веселых конкурсах. «Цимесом» вечеринки стал мастер-класс по пляскам. С первых же нот «Семь сорок» все понеслись в пляс. Вихрь юмора, веселья и хорошего настроения закружил гостей. Одесса-мама объединила и породнила нас.

Теперь у сингапурских одесситов проходят сообща все семейные и календарные праздники. Не стал исключением и Новый год. Пусть без мороза и снега, без привычной елки, где ж их взять в этих широтах? Но что не готова предложить капризная природа, дорисует и придумает услужливая фантазия. Тем более, одессита, который, как известно, «не теряет бодрость духа никогда».