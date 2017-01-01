Несмотря на праздничное новогоднее настроение, наиболее горячими первые дни Нового года выпали на долю именно патрульных полицейских.

По данным пресс-службы ведомства за первые два дня Нового года число вызовов полиции только в Одессе перевалило за полторы тысячи. Причем только тридцать пять из них пришлось непосредственно на ДТП. Из которых более 30% - с пострадавшими.

К сожалению, на улицах города было зарегистрировано более полусотни драк, двадцать два ограбления, три разбойных нападения и почти три десятка случаев т.н. «злостного хулиганства».

Еще почти сотню раз полицейским пришлось разбираться в перипетиях семейного насилия.

Добавим, что слезные просьбы правоохранителей и спасателей к одесситам не садиться в новогоднюю ночь за руль после «горячего застолья» , похоже, в очередной раз остались гласом вопиющего в пустыне.

Только по официальной информации выявлено сорок семь случаев управления автомобилями в нетрезвом состоянии.

А скольким «подградусникам» удалось проскочить незамеченными, остается только догадываться.