Украинский МИД хочет запретить въезд в Украину…возможному будущему Президенту Франции

Так украинский МИД отреагировал на последние заявления лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен по поводу аннексии Россией Крыма и Севастополя.

При этом, по данным ИА «Ньюс Дейли» представитель украинского дипломатического ведомства напомнил, что «Франция вместе с партерами по ЕС после оккупации Россией Крыма и агрессии на Донбассе ввела против России экономические санкции!»

Поэтому «…нынешние заявления политика демонстрируют неуважение к суверенитету Украины и являются нарушением фундаментальных основ международного права!»

По мнению Министерства Иностранных дел Украины, такие заявления «…будут обязательно иметь последствия, как это было в случаях отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину!»

Кроме того, украинский представитель выпазил надежду, что «…французская общественность даст принципиальную оценку такой безответственной риторике!»

Напомним, что лидер французского национального фронта Марин Ле Пен на сегодняшний день является наиболее популярным политиком в стране и явным претендентом на пост Президента Французской республики, выборы которого состояться уже нынешней весной.

Причем опросы населения свидетельствуют, что внешнеполитические приоритеты разделяет значительная часть французского общества.

Более того, Марион Анн Перрин Ле Пен уже сейчас называют «Трампом в юбке», причем не только из-за риторического и мировоззренческого сходства, но так же и потому, что именно в ее предвыборном штабе уже работают многие политтехнологи, которые прошлой осенью реализовывали предвыборную стратегию избранного американского Президента.

Напомним к тому же, что руководимый ею «Национальный Фронт» в мае 2014 года уже одержал знаковую победу, получив первое место на выборах в Европарламент, набрав более 25% голосов и более чем на четверть опередив пришедших к политическому финишу вторыми «Союз за народное движение» и почти вдвое переиграв правящих ныне во Франции социалистов. Уже тогда это неожиданный ошеломляющий успех французская пресса назвала «политическим землетрясением!» Но, судя по всему, это были только его первые толчки…