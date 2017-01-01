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  • Дата: Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54

На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)

Категория: Новости / История и культура


На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)

3 января на Дерибасовской начались «Рождественские вечера». В течение нескольких дней на улице будут выступать хоры с песнями и колядками.

«Вечера» будут проходить до 8 января, с 17 до 20 часов. На Дерибасовской будут выступать детские, молодежные и взрослые хоры, поющие колядки и праздничные песни. Концертная программа пройдет в стиле европейского протестантского Рождества.

Желающих поучаствовать в «вечерах» просят подходить к вертепу, установленному на Дерибасовской.

Галерея

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На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)
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