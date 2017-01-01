На Дерибасовской начались «Рождественские вечера» (фото)

3 января на Дерибасовской начались «Рождественские вечера». В течение нескольких дней на улице будут выступать хоры с песнями и колядками.

«Вечера» будут проходить до 8 января, с 17 до 20 часов. На Дерибасовской будут выступать детские, молодежные и взрослые хоры, поющие колядки и праздничные песни. Концертная программа пройдет в стиле европейского протестантского Рождества.

Желающих поучаствовать в «вечерах» просят подходить к вертепу, установленному на Дерибасовской.