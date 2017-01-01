В Одессе 5-й канал возобновил свою трансляцию

3 января в кабельной сети Одессы в полном объеме возобновилось вещание принадлежащего Порошенко «5 канала» (Украина)

Об этом сообщил директор Союза операторов телекоммуникаций города Одессы и Одесской области Станислав Ясиневич.

«Одесситы смогут смотреть «5 канал» (Украина) в полном объеме с 3 января. Руководство «5 канала» и одесские провайдеры достигли договоренности: ретрансляция канала продолжится в сетях кабельных и ІР-операторов без обязательной оплаты, по модели коммерческого неплатного телевидения. По состоянию на 3 января идет процесс заключения договоров и параллельного включения «5 канала» провайдерами Одессы во всех сетях», — прокомментировал ситуацию Ясиневич.

Об этом сообщает odessa.report .

По словам директора ООО «Сана плюс», которое уже транслирует эфир «5-го канала», на данный момент они ведут переговоры с представителями других центральных телекомпаний.

«Переговоры с другими центральными украинскими телеканалами продолжаются. Мы благодарны всем нашим телезрителям за доверие и понимание сложившейся ситуации», — сообщил он.

Напомним, с 1 января во всех кабельных сетях Одессы было остановлено вещание 25 украинских центральных телеканалов, в том числе «1+1», «Интер», «Украина», «СТБ» и других — руководство центральных телекомпаний решило взимать плату за трансляцию их эфира, которая оказалась непомерно высока для одесских кабельных операторов. Повышать стоимость услуг для абонентов они тоже отказались.

Это связано со вступлением в силу закона Украины, согласно которому теперь всеукраинские коммерческие телекомпании получили право требовать от операторов кабельного телевидения плату за трансляцию их контента.