Похители: машину, водителя, мобильный телефон (фото)

В Одесской области, в селе Долинское Ренийского района, трое злоумышленников, избив местного жителя и завладев его охотничьим ружьем и мобильным телефоном, затолкали пострадавшего в багажник автомобиля и скрылись в неизвестном направлении. В считанные часы сотрудники полиции задержали одного из нападавших. Личности его соучастников установлены, принимаются меры по их задержанию.

В дежурную часть Ренийского отделения полиции обратилась женщина, которая сообщила, что на одной из улиц города Рени из багажника легкового автомобиля раздается стон человека.

Прибыв на место происшествия, полицейские в закрытом багажнике иномарки обнаружили владельца транспортного средства, а в салоне автомобиля - 18-летнего жителя г.Рени. Увидев полицейских, двое его сообщников скрылись в неизвестном направлении.

Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что задержанный в компании двух своих знакомых в возрасте 22 и 25 лет употреблял спиртные напитки. Пребывая в нетрезвом состоянии, компания решила поехать в соседнее с райцентром село, где когда-то жила бабушка одного из них, чтобы проверить целостность имущества в домовладении. Прибыв в с. Долинское, молодые люди остановили машину возле дома и хотели войти во двор, однако калитка была заперта. Чтобы попасть внутрь они попытались перелезть через забор. Именно в это же время к своему домовладению подъехал сосед - сын умершей владелицы и дядя одного из злоумышленников. Увидев мужские силуэты на заборе, он достал из своего автомобиля охотничье ружье и, не догадываясь о намерениях неизвестных, совершил предупредительный выстрел вверх. Пока мужчина перезаряжал ружье, злоумышленники подбежали к нему, избили и завладели его ружьем и мобильным телефоном. Этого наказания для мужчины им показалось мало и они, погрузив пострадавшего в багажник его же собственного автомобиля, поехали в г. Рени, где продолжили распивать алкоголь.

«Благодаря неравнодушию граждан, которые вовремя обратились за помощью к правоохранителям, один из нападавших был задержан, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Измаильского отдела полиции капитан полиции Александр Суржик. - Пострадавшему оказана медицинская помощь, в настоящее время опасности для его жизни и здоровья нет. В одном из обидчиков он узнал своего племянника. Похищенную ружье и мобильный телефон изъяты».

По данным фактам следствием Ренийского отделения полиции начаты уголовные производства, предусмотренные ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник в соответствии со ст. 208 УПК Украины задержан, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Одесской области. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержания под стражей. Принимаются меры по установлению места нахождения его сообщников ».

За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.