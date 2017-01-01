Слухи об «утечках» баз данных Приватбанка распространяют мошенники

Информацию о "воровстве" баз данных банка распространяют мошенники, которые прикрываются этими слухами, чтобы вынудить клиентов “защититься” путем передачи номеров карт и других личных данных. Об этом сообщила Служба безопасности Приватбанка со ссылкой на данные Киберполиции Украины.



"Вся информация в базе данных банка надежно защищена и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка Мы обращаем внимание наших клиентов на зафиксированные случаи попыток мошеннического получения личных данных и просим быть внимательными при получении подобных звонков от неустановленных лиц",

"Следует отметить, что мошенники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов Приватбанка, но и, узнав, что доверчивый гражданин является клиентом любого другого банка, создают аналогичную указанной выше ситуацию завладения средствами граждан",

- говорится в сообщении Приватбанка.Как сообщила пресс-служба Киберполиции Украины, мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту Приватбанка, представляются работниками службы безопасности “Ощадбанка” и выясняют, есть ли у человека карточный счет Приватбанка.Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что ПриватБанк будет присоединен к Ощадбанку, поэтому клиенту срочно необходимо осуществить перевод денежных средств с карточки Привата на новую, оформленную в Ощаде. Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные. После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам.- отмечается в сообщении Киберполиции.