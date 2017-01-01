Измаильским отделом полиции расследуются обстоятельства смерти троих членов одной семьи из-за отравления угарным газом.

Несчастный случай произошел в частном доме в городе Измаиле. О произошедшем в полицию сообщили врачи скорой помощи, куда обратился родственник семьи погибших. На месте происшествия была констатирована смерть 41-летнего хозяина дома и двоих его сыновей в возрасте 26-ти и 3-х лет. 46-летней матери погибших детей была вовремя оказана медицинская помощь.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что в доме имеется печное отопление. На момент осмотра в печи были найдены покрытые лаком куски дерева.

Предполагаемой причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, повлекшее удушье угарным газом.

«По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, - рассказывает временно исполняющая обязанности заместителя начальника Измаильского отдела полиции - начальник следственного отдела майор полиции Наталья Старцева. - Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа правоохранителей. Проводятся следственные действия».