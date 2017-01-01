Нардеп Парасюк хочет, чтобы выборы были два раза в год

Для нормального функционирования законодательной власти парламентские выборы нужно проводить минимум один раз в два года.

Такое убеждение высказал в интервью ИА «Politeka» народный депутат Владимир Парасюк.

По его мнению, это «…единственный рецепт, позволяющий с допустимой регулярностью обеспечивать хотя бы 200-300 депутатов, которые бы работали и были честными-порядочными!»

Политик уверен, что не нужно бояться обновления власти. «Ведь у нас те, кто взял большинство, потом диктуют условия жизни всем остальным!» А, это, по мнению Владимира Парасюка, абсолютно недопустимо.

Что же касается расходов на выборы, то по его убеждению, «…одно Правительство Арсения Яценюка стоило нам пяти выборов!»

Отметим, что вне зависимости от отношения к достаточно одиозной личности Владимира Парасюка, с этим его утверждением трудно не согласиться. А принимая во внимание, что большинство действующих и потенциальных депутатов вспоминают о своих избирателях только в преддверье очередных (или внеочередных) выборов, то т.н. «пересични громодене» что называется, кровно заинтересованы в том, чтобы они проводились как можно чаще.

При этом стоит напомнить, что сам Владимир Парасюк поставил практику «диктата условий жизни окружающим» буквально на поток. Причем неоднократно делал это с применением грубой физической силы. Что до поры до времени сходило ему с рук фактически безнаказанно. Пока он не попытался применить подобную «аргументацию» в ходе общения с коллегой по депутатскому корпусу Александром Вилкулом. Который наглядно продемонстрировал ему технологию применения удушающих приемов.