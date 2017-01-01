Городские службы полностью готовы к работе к снегоуборочным работам

Об этом сообщил журналистам первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, к работе в полной готовности находятся 82 единицы тяжелой спецтехники. Кроме того, в случае необходимости можно будет привлечь еще до сорока единиц техники, принадлежащих частным предприятиям. По словам чиновника, соответствующие договоренности уже достигнуты.

Что же касается запасов горюче-смазочных материалов, то они заготовлены в достаточном количестве. Так же, по информации заместителя городского головы, имеется необходимое количество песчано-солевой смеси для посыпки проезжей части и тротуаров в случае обледенения.

Как сообщил Анатолий Орловский, согласно метеорологически м прогнозам резкое ухудшение погодных условий ожидается уже в ночь на 6 января и продлиться ориентировочно до 10 января.

Поэтому на этот период все коммунальные службы переводятся на круглосуточный режим работы, а 6 января в Одессу будет ограничен допуск большегрузного автотранспорта. Горожан же коммунальные службы настоятельно просят по мере возможности в период непогоды не выезжать на личном автотранспорте и ни в коем случае не оставлять своих «стальных коней» на обочинах, поскольку это критически затрудняет работу снегоочистительн ой техники.