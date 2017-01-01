Жестокого убийцу задержали

4 января одесские полицейские задержали 42-летнего неоднократно судимого гражданина Молдовы, который в новогоднюю ночь совершил двойное убийство в селе Овидиопольском районе Одесской области.

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области, утром 1 января в частном доме в селе Прилиманском были обнаружены тела мужчины и женщины с многочисленными рубящими ранами по всему телу.

в ходе оперативных мероприятий правоохранители быстро установили как личности погибших, так и личность предполагаемого убийцы. Для него поиска были мобилизованы все силы полиции региона.

Добавим, что по данным полиции, задержанный признался в содеянном, объяснив свои действия приступом ревности во время совместного распития спиртных напитков.