Одесская таможня завершила год рекордным перевыполнением плановых показателей

В декабре 2016 года в Госбюджет поступило свыше 1 млрд. 790 млн. грн. таможенных платежей, обеспеченных Одесской таможней ГФС. Это составляет 130% или почти на треть превышает доведенный план.

При этом дополнительно поступило 410 млн. грн.

Это высочайший за последние 2 года показатель относительно перевыполнения Одесской таможней ГФС перечислений таможенных платежей в Госбюджет.

«К сожалению, несмотря на то, что в ноябре и декабре сверх плана перечислено в Госбюджет свыше 530 млн. грн., в целом Одесской таможней ГФС годовой план поступлений таможенных платежей не выполнен. Причиной этого стало значительное отставание относительно выполнения плановых показателей на протяжении 10 предыдущих месяцев общей суммой около 900 млн. грн.»,

- сказал, подводя итоги 2016 года, и.о. начальника Одесской таможни ГФС Алексей Василенко.

Высказывая надежду, что динамика роста свыше плановых перечислений в Госбюджет будет оставаться положительной и в следующем году, Алексей Василенко отметил, что рекордное перевыполнение плановых показателей в декабре является результатом слаженной работы всех таможенников Одесчины, профессионального подбора и эффективного использования кадрового потенциала, отмечают в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.