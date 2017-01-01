Одесская таможня завершила год рекордным перевыполнением плановых показателей

В декабре 2016 года в Госбюджет поступило свыше 1 млрд. 790 млн. грн. таможенных платежей, обеспеченных Одесской таможней ГФС. Это составляет 130% или почти на треть превышает доведенный план.
При этом дополнительно поступило 410 млн. грн.
Это высочайший за последние 2 года показатель относительно перевыполнения Одесской таможней ГФС перечислений таможенных платежей в Госбюджет.
Высказывая надежду, что динамика роста свыше плановых перечислений в Госбюджет будет оставаться положительной и в следующем году, Алексей Василенко отметил, что рекордное перевыполнение плановых показателей в декабре является результатом слаженной работы всех таможенников Одесчины, профессионального подбора и эффективного использования кадрового потенциала, отмечают в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.