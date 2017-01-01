Утверждено минимальное пособие на 2017 год

В 2017 году минимальный размер пособия по безработице в Украине будет составлять 544 или 1160 грн, зависимо от того, к какой категории относится его получатель. Об этом говорится постановлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы №122 от 30 ноября 2016 года.

Документом утвержден следующий порядок назначения минимальных пособий:

1) для лиц, указанных в части второй статьи 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" (в данную категорию попадают застрахованные лица со стажем меньше полугода) — 544 гривни;

2) для лиц, указанных в части первой статьи 22 вышеуказанного закона (сюда входят застрахованные лица, чей стаж превышает шесть месяцев) — 1160 гривен.

Трудоспособные безработные украинцы имеют право на получение субсидии, однако ее размер будет рассчитываться на основе суммы прожиточного минимума в стране.