Национализация "ПриватБанка" выльется государству в колоссальную сумму

Экс-глава Нацбанка Украины поделился собственным мнением о национализации "Привата".

По мнению Сергей Арбузова, который ранее возглавлял НБУ, национализация "ПриватБанка" для Украины может вылиться в круглую, точнее колоссальную, сумму. Об этом он написал у себя на страничке в Фейсбуке, передает СобКор.

Экс-первый вице-премьер Украины написал следующее: "Руководства НБУ в последние три года осуществило массу ошибок, от выведения банков с рынка по политическим мотивам до рекордной девальвации гривны. Национализация Привата – последствие этих ошибок. И стоимость такого решения для бюджета и государства может быть колоссальной".

Судя по словам Сергея Арбузова, руководство Нацбанка Украины в период с 2014 года допускало множество ошибок в управлении, собственно национализация коммерческого ПриватБанка и стала следствием того, что все эти годы экономикой страны управляли некомпетентные люди. В результате чего государству придется потратить колоссальную сумму на то, чтобы погасить все затраты, потраченные уже на национализацию "Привата".