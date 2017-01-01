Приятное преображение улицы Романа Кармена (фото)

Неожиданно преобразилась в Одессе стена полуразрушенного корпуса бывшего пивзавода, выходящая на улицу Романа Кармена.

На другой стороне улицы неизвестные художники разрисовали уже новый каменный забор, ограничивающий территорию элитных домов Каркашадзе.

Теперь все внимание прохожих на творчество художников! И уже не так уныло выглядят расположенные рядом «хрущевки» с пристроенными самодельными балконами, разбитая мостовая и пустые глазницы окон умершего предприятия Санценбахера…