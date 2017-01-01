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Сегодня, 11:03

Из-за погодных условий временно запрещен въезд в Одессу большегрузного транспорта

Категория: Новости

Из-за погодных условий временно запрещен въезд в Одессу большегрузного транспорта

С целью обеспечения жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта на магистральных улицах, межквартальных проездах и тротуарах, во избежание аварийных ситуаций и заторов общественного транспорта во время ухудшения погодных условий (выпадение обильных осадков в виде снега, метель, гололедица, сильный штормовой ветер) с 08.00 06 января 2017 года временно запрещен въезд грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в город.
Соответствующее распоряжение подписано Одесским городским головой сегодня, 5 января 2017 года.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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