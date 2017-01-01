На улицы Одессы выведены 60 единиц спецтехники

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 6-8 января 2017 года по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный, метель, местами сильная, снежные заносы, снежный накат. У по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный, метель, местами сильная, снежные заносы, снежный накат. Усиление северного ветра, порывы 25-28 м/с. Температура воздуха ночью опуститься до 12-17°С мороза, днем до 8-13°С мороза.

Все городские коммунальные службы Одессы переведены в повышенный режим готовности. С 7 часов утра 6 января 60 единиц спецтехники коммунального предприятия «Городские дороги» выведены на улицы Одессы, выполняются работы по посыпке дорог, спусков и подъемов песчанно-солевой смесью. Позже к работе по уборке снега подключатся автогрейдеры.

Сегодня, 6 января 2017 года, первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский проинспектировал выполнение работ коммунальными службами по ликвидации последствий снегопада.

На данный момент, несмотря на непрекращающейся снегопад, на всех дорогах Одессы обеспечена нормальная проезжаемость.

Одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города Одессы. .

Для обеспечения беспрепятственного проезда коммунального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, убедительная просьба не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта.

Всего к работе в сложных зимних условиях готово 120 единиц спецтехники: 82 коммунальной собственности и 38 привлеченной. На базах КП «Городские дороги» и КП «ЖКС» песчано-соляная смесь имеется в достаточном количестве.

С 6 января на период сильных морозов в Одессе будут работать пункты обогрева:

- Приморский район - парк Преображенский (ул. Мечникова);

- Суворовский район - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).