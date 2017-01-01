Одесская мэрия: Поставки хлеба в магазины осуществляются по графику

Учитывая сложные погодные условия, одесской мэрией проведена предварительная работа с основными предприятиями – производителями хлеба и хлебобулочных изделий в г. Одессе (ООО «Одесский каравай», ООО «Квинт-Л», ООО «Новое дело», ООО «Одесская паляница», ООО «Одесса-хлеб») о необходимости обеспечения бесперебойного производства и особенно доставки хлеба и хлебобулочных изделий в полном объеме к торговым объектам.

Всеми предприятиями предоставлена подтверждающая информация о достаточном количестве запасов сырья для бесперебойного производства хлеба и исправной технике, наличии горюче-смазочных материалов для доставки хлеба и хлебобулочных изделий в полном объеме к торговым объектам г. Одессы. Сформирован необходимый запас муки.

По состоянию на 6 января 2017 года ООО «Одесский каравай» сформировал запас муки до 10-12 января. На сегодня поступили заказы на хлебобулочную продукцию и куличи от сетей в размере свыше 200 тонн. Автотранспорт по развозу хлеба ООО «Одесский каравай» работает стабильно. Поставки хлебобулочных изделий в торговые сети осуществляются согласно графику.

Также проведена работа с автозаправочными сетями г. Одессы о необходимости формирования запасов горюче-смазочных материалов в достаточном объеме, необходимом для заправки автотранспорта жителей города Одессы в период резкого ухудшение погодных условий.

Данные вопросы находится на усиленном контроле у руководства города.