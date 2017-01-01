На помощь одесситам вышли бойцы муниципальной охраны

Сегодня, 6 января 2017 года, с 9:00 в Одессе приступили к патрулированию города сотрудники коммунального предприятия «Муниципальная охрана».

Для помощи одесситам, попавшим в беду, сотрудники обеспечены лопатами, тросами и всем необходимым для несения службы на улицах города во время снежных заносов.

Для патрулирования привлечены 4 автомобиля-внедорожника и 20 сотрудников предприятия, которые будут работать в городе в течение всего снегопада.

Телефон для оперативной связи: 094-95-41-308.

Штормовое предупреждение Гидрометцентра Черного и Азовского морей:

утром и днем 6 января 2017 года местами по Одесской области и во второй половине дня по г. Одессе ожидается усиление северного ветра, порывы 25-28 м/сек.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Также рекомендовано максимально ограничить выезд за пределы города.

Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Руководителям предприятий необходимо учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса.

Учитывая сложные погодные условия, будут работать аварийные бригады, все городские коммунальные службы переводятся на круглосуточный режим работы.

В период сильных морозов в Одессе будут работать пункты обогрева:

- Приморский район - парк Преображенский (ул. Мечникова);

- Суворовский район - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).

В пунктах обогрева предусмотрено питание: бутерброды, горячий чай и др.

Волонтерами благотворительного фонда «Деполь-Украина» и общественной организацией Христианская Миссия «Новая жизнь» будет организована раздача горячих обедов.